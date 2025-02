"Les Quatre Fantastiques", prévu pour une sortie cinéma le 25 juillet 2025, introduit une nouvelle version de la famille de super-héros dans l'univers Marvel. Le trailer a été dévoilé ce mardi 4 février.

S'il y a un film Marvel que les fans attendent avec impatience cette année, c'est probablement Les Quatre Fantastiques. La famille de super-héros fait son retour au cinéma avec un nouveau casting de super-stars du petit écran, le 25 juillet prochain. Pedro Pascal (The Last of Us, The Mandalorian, Game of Thrones) a été choisi pour incarner Reed Richards, le Mr Fantastique de la franchise. Il donnera la réplique à Vanessa Kirby (The Crown) dans le rôle de Sue Storm (la Femme invisible), Joseph Quinn (Stranger Things) sera son frère Johnny Storm (la Torche humaine) et Ebon Moss-Bachrach (The Bear) incarnera Ben Grimm, aka La Chose.

Ce mardi 4 février, la bande-annonce des Quatre Fantastiques a été dévoilée en direct depuis le US Space & Rocket Center d'Huntsville (Alabama) en présence du casting sur les réseaux sociaux de Marvel. Et ces premières images annoncent un film d'action ancré sur la "famille" qui va en mettre plein les yeux aux spectateurs. L'intrigue se déroule dans une version rétro-futuriste de New-York, dans les années 196 : ces premières images promettent une esthétique rétro à contre-courant de ce que Marvel à l'habitude de nous offrir.

Les fans reconnaitront également la menace qui pèse sur les Etats-Unis dans l'ombre de Galactus (Ralph Ineson), super-méchant majeur des Quatre Fantastiques qui n'a pas encore été mis en scène dans les versions cinématographiques connues. John Malkovich apparaît également brièvement sur ces images, et pourrait incarner IVan Kragoff, connu sous le nom de Red Ghost, selon les rumeurs et théories des fans.

Il semble donc que le Docteur Fatalis, le méchant que les fans Marvel connaissent bien, ne soit pas (encore) de la partie. Il n'est en tout cas pas présent dans le trailer, tout comme Paul Walter Hauser, Natasha Lyonne et Julia Garner. Le film Les Quatre fantastiques sera réalisé par Matt Shakman, déjà à l'oeuvre sur ls séries Wandavision et Monarch : Legacy of Monsters. Le film devrait être tourné dans les mois qui viennent, pour une sortie annoncée par Marvel pour le 25 juillet 2025.