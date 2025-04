"Black Panther : Wakanda Forever" est la suite du film Marvel mettant en scène le roi T'Challa. Mais les plans du film ont dû changer après la mort de son interprète, en 2020.

Black Panther : Wakanda Forever est un film définitivement à part dans l'univers cinématographique Marvel. Sorti le 9 novembre 2022 en France, ce long-métrage devait initialement raconter la suite des aventures du roi T'Challa, incarné par Chadwick Boseman. Mais le 28 août 2020, l'interprète initial de Black Panther est décédé d'un cancer du colon, qu'il n'avait jamais rendu public. L'acteur est mort à l'âge de 43 ans.

Pendant longtemps, la question a été de savoir si la franchise Black Panther allait se poursuivre sans son acteur principal. C'est bel et bien la décision qu'a pris Marvel, en faisant de Black Panther : Wakanda Forever à la fois un hommage au comédien. Car une grande partie du film est également dédié au deuil de T'Challa, et donc de Chadwick Boseman pour les fans, puisqu'on apprend que le personnage du film est décédé hors-champs d'une maladie que la technologie n'a pas été capable de soigner. Ce second opus est aussi un film sur l'héritage et la succession. Car c'est finalement Shuri, la sœur de Black Panther jouée par Letitia Wright, qui devient la nouvelle reine du Wakanda et porte désormais le masque du héros.

Y a-t-il une scène post-générique ?

C'est une question devenue systématique au sujet des films de super-héros : y a-t-il une scène post-générique à la fin du film ? Habituellement, la réponse est tout aussi systématique mais Black Panther: Wakanda Forever se permet de surprendre à ce sujet. En effet, le long-métrage de Ryan Coogler n'inclut qu'une scène de mi-crédit et non une scène à la fin du générique là où, traditionnellement, les films Marvel offrent les deux. Il n'est donc pas nécessaire d'attendre la toute fin du générique de Black Panther 2 car il n'y a qu'une scène au milieu des crédits.

Le producteur du film Nate Moore s'est expliqué sur ce choix de ne pas inclure de scène post-générique au à la fin du film. "Je crois que le sujet du film est tel qu'il n'aurait pas été approprié d'avoir une scène drôle à la fin. Tout comme Avengers : Endgame semblait être une expérience émotionnelle qui n'avait pas besoin de ça à la fin. On a voulu raconter cette histoire telle qu'elle a été conçue sans bonus ajouté. C'est pourquoi il n'y a malheureusement pas de scène post-générique." Rassurez-vous toutefois, il y a bien une très jolie scène au milieu du générique, qui assure l'héritage de T'Challa.

Synopsis - Après la mort du roi T'Challa, les héros wakandais doivent lutter contre les interventions d'autres puissances mondiales. Tandis que le Wakanda tente d'ouvrir un nouveau chapitre, ses héros doivent se rassembler afin de forger cette nouvelle voie pour le royaume