Réalisé par Daniel Kwan et Daniel Scheinert, "Everything Ewerywhere All at Once" est sorti au cinéma en 2022, remportant 7 Oscars et rapportant plus de 140 millions de dollars.

Sommaire Synopsis

Critiques

Que ça soit chez Marvel, dans les Spider-Man (animés ou non) ou ailleurs, le multivers a le vent en poupe. Et ce n'est pas Everything Everywhere All at Once qui viendra démontrer le contraire. Réalisé par Daniel Kwan et Daniel Scheinert, ce long-métrage suit une femme plongée dans une infinité d'univers, dont la clé semble être de résoudre ses problèmes de couple et familiaux. Lauréat de 7 Oscars en 2023 (dont celui du Meilleur film), il a également été un succès au box-office avec plus de 140 millions de dollars engrangés à travers le monde.

Mais en explorant l'existence d'univers alternatifs (dont certains sont franchement loufoques), le film porté par Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis ou Ke Huy Quan peut perdre le spectateur qui n'est pas nécessairement habitué à ce type d'histoire. On vous explique dans cet article tout ce qu'il faut savoir pour bien comprendre Everything Everywhere All at Once, et surtout sa fin.

Everything Everywhere All at Once raconte l'histoire d'Evelyn Wang, en pleine difficulté financière en raison de la gestion de la laverie qu'elle tient avec son mari Waymond. L'entreprise est au bord de la faillite et son couple proche du divorce. Au milieu, sa fille Joy essaye de lui faire accepter sa relation amoureuse avec une autre femme, Becky, mais ne se sent pas écoutée ni acceptée par sa mère, qui n'arrive pas à annoncer à son propre père, Gong Gong, la situation amoureuse de Joy.

Lors d'une journée particulièrement stressante, Evelyn rencontre une version alternative de son mari, Alpha Waywmond, venu d'un multivers pour sauver son monde. Celui-ci est menacé par Jobu Tupaki, qui souhaite éradiquer tous les mondes pour qu'il ne reste plus que le néant. Car Evelyn acquiert la possibilité de sauter d'un univers à monde et possède des capacités insoupçonnées venues des différents univers, autant de compétences qui lui permettront de lutter contre Jobu Tupaki. Elle découvre alors différentes versions alternatives d'elle-même, mai aucune n'est réellement satisfaisante.

Attention, spoilers. Au cours de sa quête, Evelyn découvre que Jobu Tupaki est en réalité Alpha Joy, une version alternative de sa fille poussée à bout par Alpha Evelyn, une autre version alternative d'Evelyn. Adoptant alors la philosophie nihiliste, Alpha Joy se rend compte que rien n'a de sens et qu'il vaut mieux détruire toute forme de vie, et surtout la sienne. Presque convaincue en voyant que le chaos règne dans chaque univers, Evelyn est presque acquise à sa cause, jusqu'à ce que le positivisme de Waymond la convainque de se battre pour les siens. Elle finit par dire à Jobu Tupaki qu'elle sera toujours à ses côtés, peu importe ses choix.

A la fin d'Everything Everywhere All at Once, Evelyn se réconcilie avec son mari et sa fille, affronte son père, trouve un accord pour régler la situation financière de sa laverie. Tout semble revenu à l'état normal, jusqu'à ce que l'attention de l'héroïne soit momentanément attiré par le multivers. Cependant, elle réussit à l'ignorer et à rester dans son propre univers.

fiche film

Synopsis - Alors que sa vie est particulièrement difficile, Evelyn Wang se retrouve à explorer les mondes parallèles où elle découvre toutes les vies qu'elle aurait pu mener.

Le film phénomène réalisé par Dan Kwan et Daniel Scheinert (surnommés "les Daniels") est sorti au cinéma en France ce mercredi 31 août 2022. Ce long-métrage explore à nouveau le concept de multivers avec une immigrée chinoise vieillissante, qui doit sauver le monde en explorant les réalités alternatives et les vies qu'elle aurait pu mener.

Au niveau international, les critiques sont conquises : l'agrégateur de critiques américaines Rotten Tomatoes lui accorde de son côté 95% d'avis positifs de la part de la presse et 89% de la part des spectateurs. Mais qu'en est-il de la presse française ? Elle est aussi séduite par la proposition de cinéma des Daniels, engrangeant la note de 4/5 étoiles sur Allociné. Parmi les avis positifs, Le Parisien estime même qu'Everything Everywhere all at once est "aussi original que fou et phénoménal", émouvant et créatif, rien de moins. Franceinfo salue une "œuvre complète, qui innove et s'amuse en sortant des codes classiques du film d'action." Le Figaro se dit également conquis, le qualifiant de "farfelu, fantastique, à la croisée de tous les chemins narratifs". Le scénario du long-métrage, qui explore le multivers, promet ainsi d'être totalement original, tandis que la presse souligne qu'il "déboussole les codes" (Rolling Stones) du cinéma, basculant même dans le "foutoir à l'échelle cosmique" (Première).