Le cinéaste Oliver Stone s'est inspiré de sa propre expérience du conflit au Vietnam, auquel il s'est engagé comme volontaire, pour signer ce film lauréat de l'Oscar en 1987.

Platoon est l'un des films de guerre majeurs de l'histoire du septième art. Réalisé par Oliver Stone, il remporte l'Oscar du Meilleur film en 1987. Le public et la critique ont été impressionnés par la peinture faite de la Guerre du Vietnam. Le cinéaste s'est d'ailleurs inspiré de sa propre expérience du conflit, puisqu'il s'est engagé comme volontaire dans l'armée américaine en avril 1967. Blessé à deux reprises, il termine son service en novembre 1968. Cette guerre le hante, et influence durablement son cinéma.

Huit ans après son retour, en 1976, Oliver Stone commence à travailler sur le scénario de Platoon, un film autobiographique qui raconte son expérience traumatisante du Vietnam. Mais le projet est refusé à deux reprises. "Si je n'avais pas fait Platoon, j'aurais peut-être perdu la tête, racontait-il en 2012 dans les colonnes du Hollywood Reporter. Je voulais dire la vérité sur cette guerre et sur ce que je savais, mais le scénario est resté au placard pendant dix ans."

Pendant cette décennie, le vétéran signe Midnight Express, Conan le Barbare ou Scarface. De quoi lui donner la bouteille nécessaire pour enfin concrétiser son projet de guerre du Vietnam resté dans un tiroir. A sa sortie en 1986, Platoon se distingue par son réalisme et son engagement politique (il dénonce l'horreur, l'absurdité du conflit et les manquements du gouvernement américain comme rarement). C'est devenu l'une des œuvres cinématographiques fondatrices sur ce conflit parmi les plus controversés.

Selon le journaliste David Halberstam, qui avait couvert cette guerre pour le New York Times, Platoon est "le premier véritable film sur le Vietnam et l'un des plus grands films de guerre de tous les temps", rapporte le Time, en 1987. "Les autres films hollywoodiens sur le Vietnam ont bafoué l'histoire. Mais Platoon est historiquement et politiquement exact." A l'époque, le long-métrage est salué par les uns, critiqué par les autres : il inquiète certains vétérans, émeut les autres... Bref, il ne laisse pas indifférent et remporte l'Oscar du meilleur film 1987. Après Platoon, Oliver Stone débute une trilogie sur la guerre du Vietnam, avec Né un 4 juillet (1989) et Entre ciel et terre (1993).

Oliver Stone s'inspire de sa propre histoire

Dans Platoon, Oliver Stone se sert de sa propre expérience avec un réalisme précis et un véritable souci du détail. Dans une interview auprès de Joe Rogan en 2021, il confie que plusieurs des personnages sont inspirés de véritables soldats qu'il a connus, décédés au cours de cette guerre. Le personnage de Chris Taylor (Charlie Sheen) lui ressemble d'ailleurs en beaucoup de points : il vient lui aussi d'un milieu privilégié, et s'est engagé, mue d'un patriotisme sincère. Plusieurs plans sont inspirés de sa véritable expérience, notamment celle où Taylor tire au pieds des villageois : "Je me suis mis en colère, se souvient Oliver Stone auprès du Hollywood Reporter en 2012. Ces gens pouvaient être très obtus. J'ai eu envie de tuer quelqu'un, mais j'ai tiré dans les pieds. J'ai perdu la tête. Mais je n'ai tué personne de sang-froid."

"Dès mon premier jour au Vietnam", a déclaré le réalisateur dans des propos rapportés par le Time, "j'ai compris, comme Chris dans Platoon, que j'avais commis une terrible erreur. [...]Tu apprends si tu peux, sinon tu es mort. Personne n'était motivé, si ce n'est pour s'en sortir. La survie était primordiale. Ce n'était pas très romantique [...] J'ai vu l'ennemi pour la première fois lors de ma première embuscade nocturne et j'ai été complètement paralysé. [...] L'échange de tirs qui a suivi était un vrai carnage. J'ai été blessé à la nuque – un centimètre de plus et j'étais mort – et le gars à côté de moi a eu le bras arraché."

De cette expérience violente, Oliver Stone en a tiré un engagement sans faille, la volonté de raconter ce conflit de l'intérieur et de dénoncer les défaillances du gouvernement américain : "J'ai vu les combats au ras du sol. J'ai vu des gens mourir. J'ai tué. J'ai failli y laisser ma vie. J'ai compris presque immédiatement que le combat est totalement aléatoire. Il n'a rien à voir avec l'héroïsme. La lâcheté et l'héroïsme, c'est la même émotion – la peur – exprimée différemment. Et la vie est une question de chance."

Synopsis - Chris Taylor, 19 ans, s'en va guerroyer au Viêtnam parce que son père aussi fut un soldat valeureux et héroïque, et qu'il tient à son tour à défendre une certaine idée de l'Amérique dans les rizières indochinoises. Mais à peine a-t-il posé son sac à dos, non loin de la frontière cambodgienne, qu'il découvre que c'est avec le sang, la violence la plus absurde et la peur omniprésente qu'il a en fait rendez-vous. Autour de lui, deux sergents au caractère affirmé s'opposent brutalement. Barnes profite des circonstances pour donner libre cours à un sadisme criminel, cependant qu'Elias, écoeuré de ces cruels agissements, tente de mettre un peu d'humanité dans un univers de cauchemar...