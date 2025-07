Acclamé par la critique et le public, "Gran Torino" est un film de Clint Eastwood sorti en 2009.

Depuis sa sortie en 2009, Gran Torino est considéré comme l'un des meilleurs films que Clint Eastwood a réalisé. Ce film a été récompensé du César du meilleur film étranger tout en séduisant la critique et le public. Le cinéaste y incarne également le premier rôle, celui d'un vétéran de la guerre de Corée. Pétri de préjugés racistes, il vit replié sur lui-même dans un quartier rempli d'immigrants asiatiques d'Asie du Sud. Le jour où un adolescent hmong tente de voler sa Ford Gran Torino sous la pression d'un gang, il l'aide et devient alors un héros du quartier. Une amitié improbable va se nouer avec l'une de ses voisines, le forçant à revoir ses préjugés raciaux.

Gran Torino a été écrit par le scénariste Nick Schenk, qui a continué à travailler ensuite avec Clint Eastwood sur La Mule puis Cry, Macho. Le scénario n'est pas véritablement inspiré d'une histoire vraie, mais l'auteur s'est inspiré de ses expériences personnelles pour écrire le scripte : il a en effet longtemps travaillé dans les usines du Minnesota, avec d'autres ouvriers de la communauté hmong. Gran Torino a d'ailleurs la particularité de comporter une majorité d'acteurs hmong au casting.

Synopsis - Walt Kowalski (Clint Eastwood) est un ancien de la guerre de Corée, un homme inflexible, amer et pétri de préjugés surannés. Après des années de travail à la chaîne, il vit replié sur lui-même, occupant ses journées à bricoler, traînasser et siroter des bières. Tous ses anciens voisins sont partis ou décédés depuis longtemps et son quartier est aujourd'hui rempli d'immigrants asiatiques qu'il méprise profondément. Le jour où Thao Hmong (Bee Vang), un ado du quartier, tente sous la pression d'un gang de lui voler sa Ford Gran Torino, Walt fait face à la bande et devient bien malgré lui le héros du quartier.

Ce gros succès de 2009 (plus de 3,3 millions d'entrées en France) a reçu le César du meilleur film étranger. C'est le troisième film de Clint Eastwood à recevoir cette récompense, après Mystic River en 2004 et Million Dollar Baby en 2006. Le film n'est sorti aux Etats-Unis que trois mois après L'Echange, précédent long-métrage du réalisateur.