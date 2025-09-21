"Le Prestige" est un film de Christopher Nolan sorti en 2006 rempli de rebondissements, notamment d'un twist final qu'il faut avoir bien compris.

Film puzzle à rebondissements, Le Prestige est considéré comme l'un des meilleurs films de Christopher Nolan. L'intrigue suit deux magiciens rivaux, dans le Londres du XIXe siècle : Robert Angier (Hugh Jackman), un prestidigitateur charismatique qui a le sens du spectacle, et Alfred Borden (Christian Bale), figure plus austère, mais inventif et génie de la magie.

La rivalité amicale se mue dès le début du film en une haine sans merci lorsque Julia, la femme d'Angier (jouée par Piper Perabo), meurt noyée lorsqu'un tour aquatique mené par Alfred Borden tourne mal. Angier refuse de lui pardonner. Ils se sabotent alors mutuellement, chacun obsédé par la gloire et la volonté de réalisé le meilleur tour : l'homme transporté. Le personnage incarné par Christian Bale l'exécute à la perfection en refusant catégoriquement de révéler son secret, tandis que celui joué par Hugh Jackman cherche à le surpasser.

Robert Angier décide alors de se tourner vers la science pour réaliser le tour de l'homme transporté. Il engage Nikola Tesla (David Bowie) afin de construire une machine capable de réaliser une véritable téléportation, mais cette dernière crée un double parfait de la personne qui rentre dedans. Lors de son spectacle, Angier rentre dans la machine, un double (avec les souvenirs et l'identité de l'original) est créé de l'autre côté de la scène comme s'il s'était téléporté, mais l'original tombe dans un réservoir sous la scène et se noit. Le personnage de Hugh Jackman meurt donc chaque soir, comme la preuve ultime de son dévouement pour l'art de la magie.

Explication de la fin

Pour se venger de Borden, Angier décide de mettre en scène sa mort. Le personnage incarné par Christian Bale est alors arrêté et exécuté par pendaison. Attention, la suite contient des spoilers sur les rebondissements finaux du Prestige et sa fin. Le secret du film et de ce fameux tour parfait est révélé à la toute fin. On apprend alors qu'Alfred Borden cache en vérité deux frères jumeaux qui vivent une seule vie sous la même identité. Ils partagent tout, tour à tour : leur carrière et même leur vie conjugale. C'est pour cela qu'Alfred Borden est étrange au cours du long-métrage : parfois il aime sa femme, parfois non ; parfois il est blessé, parfois non : tout dépend de qui est Alfred Borden à ce moment-là. Ceci explique également comment ils réalisent à la perfection le tour de L'homme transporté : l'un entre dans la boîte, l'autre sort de l'autre côté de la scène. L'illusion est parfaite.

L'un des jumeaux meurt donc pendu après son exécution. Mais un autre est resté en vie et décide de tuer le personnage de Hugh Jackman dans le théâtre en lui tirant une balle. C'est à ce moment-là, alors qu'Angier ne comprend pas comment Borden a survécu à l'exécution, qu'on découvre le secret des jumeaux qui vivaient sous une seule et même identité. Angier meurt donc seul, au milieu de ses illusions (littéralement les cadavres de ses doubles), image puissante de sa quête destructrice dans son art, tandis que le jumeau survivant retrouve sa fille et part, après avoir perdu son frère, l'amour de sa vie, et sacrifié son existence entière en partageant sa vie. Avec Le Prestige et ses deux personnages, Christopher Nolan dénonce l'obsession de la perfection, qui peut entraîner le sacrifice de l'humain derrière l'artiste. Jusqu'où est-on prêt à aller pour l'art ?

Le principe même du Prestige

Au début du Prestige, Michael Caine détaille les trois étapes fondamentales d'un tour de magie : la promesse (montrer quelque chose de simple et d'ordinaire), le tour (transformer la chose par une disparition, ou quelque chose de mystérieux), et le prestige (le moment où tout réapparaît et que le spectateur est ébloui). Le long-métrage suit lui-même cette structure, puisque le spectateur est perdu au milieu de l'histoire avec les rivalités, les tensions et les illusions, jusqu'à la révélation finale qui nous montre comment tout s'est produit. L'effet du twist final (la révélation que Christian Bale incarne en réalité des jumeaux) a le même effet que le "prestige" d'un tour de magie. Après tout, le cinéma n'est-il pas une illusion à laquelle le spectateur choisit de croire, provoquant des émotions bien réelles ? Comme le dit le personnage de Michael Caine : "vous voulez être dupés".

Synopsis - Robert Angier (Hugh Jackman) et Alfred Borden (Christian Bale) se sont connus jeunes, au service de l'illusionniste John Cutter (Michael Caine). Mais lorsque la femme de Roger, Julia, meurt lors d'un tour de magie en ne parvenant pas à s'échapper d'une citerne remplie d'eau, le magicien rejette la faute sur Alfred. Dès lors, ils décident de mener deux carrières séparées. Les magiciens commencent à s'espionner, notamment par l'intermédiaire d'Olivia, la nouvelle femme de Robert, et à saboter leurs spectacles respectifs. Les deux magiciens s'engagent dans une véritable compétition, et celle-ci pourrait bien à terme se révéler meurtrière...