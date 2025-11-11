Robert Pattinson incarne un personnage majeur du quatrième film de la saga. Mais il n'appréciait absolument pas son rôle.

Harry Potter et la coupe de feu est le quatrième film de la saga magique. Adapté du roman de J.K. Rowling, le long-métrage sorti en 2005 est réalisé par le britannique Mike Newell (Quatre mariages et un enterrement). Dans cet opus, qui voit un tournoi de magie organisé entre plusieurs écoles, de nouveaux acteurs font leur entrée au sein de la franchise magique : Ralph Fiennes (Voldemort), Brendan Gleeson (Maugrey Fol oeil), Clemence Poesy (Fleur Delacour) et Robert Pattinson (Cédric Diggory).

Ce dernier n'incarne ce rôle que dans cet épisode (et fait une courte apparition dans le cinquième film), mais cela n'a pas été une expérience agréable pour l'acteur, qui n'appréciait pas son personnage. C'est en tout cas ce qu'affirme Virginia Blackburn, autrice de la biographie non-officielle Robert Pattinson : The Unauthorized Biography.

"Je le déteste", aurait dit Robert Pattinson selon ce livre. "A l'école, je détestais tous les gens qui étaient comme Cédric. Je n'ai jamais été un leader, et la simple idée que je devienne délégué aurait été une totale plaisanterie. Je n'étais pas très impliqué à l'école, et je n'ai jamais été choisi dans aucune équipe".

C'est pourquoi c'était "assez difficile" pour lui d'incarner cet élève de Poudlard particulièrement brillant et charismatique. "Dans le livre, et aussi dans la présentation qui est faite de mon personnage dans le script, il est décrit comme un jeune homme de 17 ans incroyablement séduisant, et cela a tendance à vous perturber un peu lorsque vous essayez de jouer et que vous devez aussi essayer de trouver les bons angles pour avoir l'air beau. C'est vraiment stupide. Vous pourriez penser que je suis vraiment égocentrique". Et de conclure : "Je pense que c'était la partie la plus intimidante, c'était beaucoup plus effrayant que de rencontrer Lord Voldemort."

Si Robert Pattinson n'appréciait pas le personnage de Cédric Diggory, cela reste le rôle qui a lancé sa carrière d'acteur. Car peu de temps après, en 2008, il apparaît sous les traits du vampire Edward Cullen dans Twilight. Une autre franchise fantastique qui lui ouvre alors les portes d'Hollywood et lui permet de construire la carrière qu'on lui connaît aujourd'hui.

Ralph Fiennes a failli refuser le rôle de Voldemort

Pour les fans d'Harry Potter, Ralph Fiennes reste le terrifiant Lord Voldemort qui s'est juré de tuer le jeune sorcier à la cicatrice. Pourtant, l'acteur britannique aurait pu ne jamais incarner Celui-dont-on-ne-doit-pas-prononcer-le-nom. Ralph Fiennes a révélé en 2019 sur le plateau de C à vous qu'il a failli refuser de prêter ses traits à Voldemort dans Harry Potter et la coupe de feu, quatrième volet de la franchise magique. "Au début, c'était de l'ignorance, admet-il au cours de l'interview. Je n'avais pas lu les livres, je n'avais pas vu les premiers films... je croyais que c'était des films pour enfants". Les acteurs Rowan Atkinson (Mr Bean) et John Malkovich (Les Liaisons dangereuses) étaient également envisagés pour jouer le terrible sorcier.

Heureusement pour les fans d'Harry Potter, ses neveux ont réussi à lui faire changer d'avis lorsqu'il leur a annoncé qu'on lui avait proposé de jouer le Seigneur des ténèbres. "Ils m'ont montré des photos, et j'ai changé d'avis". Le comédien a finalement accepté le rôle et s'est même particulièrement impliqué dans le personnage, admettant avoir "adoré jouer Voldemort". Ralph Fiennes a finalement incarné le grand méchant de la saga Harry Potter jusqu'au dernier film, sorti en 2011.

Synopsis - Harry Potter entame avec ses amis Hermione et Ron sa quatrième année à Poudlard, l'école des sorciers. Celle-ci est marquée par "Le Tournoi des trois Sorciers", dont les participants sont choisis par la fameuse coupe de feu. Elle sélectionne Harry Potter, qui se voit accusé de tricherie n'ayant pas l'âge légal requis. Les épreuves physiques se succèdent, de plus en plus difficiles, jusqu'à ce qu'Harry puisse enfin voir le visage de son plus terrible ennemi, Lord Voldemort...

Harry Potter et la Coupe de feu reprend le même casting que les précédents films de la saga Harry Potter. Ce quatrième volet accueille néanmoins de nouveaux arrivants dans la saga, notamment Robert Pattinson (Cédric Diggory), Ralph Fiennes (lord Voldemort) ou encore Brendan Gleeson (Alastor Maugrey Fol oeil). Découvrez les principaux acteurs d'Harry Potter 4 ci-dessous :

Daniel Radcliffe : Harry Potter

Rupert Grint : Ron Weasley

Emma Watson : Hermione Granger

Ralph Fiennes : lord Voldemort

Brendan Gleeson : Alastor " Fol œil " Maugrey

Robert Pattinson : Cédric Diggory

Stanislav Ianevski : Viktor Krum

Clémence Poesy : Fleur Delacour

Roger Lloyd Pack : Bartemius Croupton

David Tennant : Barty Croupton Jr.

Miranda Richardson : Rita Skeeter

Tom Felton : Drago Malefoy

Bonnie Wright : Ginny Weasley

Matthew Lewis : Neville Londubat

Michael Gambon : Albus Dumbledore

Maggie Smith : Minerva McGonagall

Alan Rickman : Severus Rogue

Warwick Davis : Filius Flitwick

Robbie Coltrane : Rubeus Hagrid

David Bradley : Argus Rusard

James Phelps : Fred Weasley

Oliver Phelps : George Weasley

Katie Leung : Cho Chang

Mark Williams : Arthur Weasley

Jason Isaacs : Lucius Malefoy

Gary Oldman : Sirius Black

Timothy Spall : Peter Pettigrew

Le DVD de Harry Potter et la Coupe de feu est disponible dans les commerces français mais également sur les sites de e-commerces. Plusieurs éditions sont proposées, en DVD ou Blu-Ray, mais également des coffrets qui comportent les sept autres films de la saga, suivant différents prix en fonction des zone et des bonus mais aussi des produits dérivés ajoutés.