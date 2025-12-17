La comédie romantique chorale de Richard Curtis est un classique de Noël, et a donné lieu à une courte suite méconnue en 2017.

Love Actually est un film romantique de Noël de Richard Curtis. Sorti en 2003, le long-métrage choral a acquis depuis une réputation, devenant un film culte à regarder pendant les fêtes. Réunissant au casting le fleuron du cinéma britannique (Colin Firth, Hugh Grant, Keira Knightley, Liam Neeson, Bill Nighy,...), il s'agit d'une comédie immanquable pendant les fêtes, même si toutes les intrigues et toutes les répliques sont désormais datées (on pointe désormais du doigt des séquences grossophobes ou des scènes moins romantiques qu'il n'y parait...). Si beaucoup connaissent Love Actually, peu savent pourtant qu'une suite a vu le jour...14 ans après la sortie du film.

Intitulé Red Nose Day Actually, ce court-métrage sert à la fois d'événement caritatif pour soutenir le Red Nose day, l'équivalent du téléthon anglais, mais aussi de suite de la comédie romantique sortie treize ans plus tôt. L'occasion de découvrir ce que sont devenus les personnages de Love Actually plusieurs années après l'intrigue du film.

Emma Thompson est absente, l'acteur incarnant son mari Alan Rickman étant décédé en 2016. Laura Linney n'a elle non plus pas pu prendre part à ce court-métrage. Red Nose Day Actually n'est pas disponible en streaming, puisqu'il a été diffusé uniquement sur la BBC One le 24 mars 2017. Vous pouvez en revanche voir la bande-annonce ci-dessous, avant qu'on ne vous décrive plus bas ce qui se passe dans ce film.

Dans ce court-métrage, qui n'est pas disponible en streaming, on apprend que Mark (Andrew Lincoln) est marié à Kate Moss (en référence à une blague du premier film) et la présente à Juliet (Keira Knightley) en utilisant les fameuses cartes. David (Hugh Grant), est redevenu Premier ministre, et marié à Natalie. Billy Mack (Bill Nighy) révèle avec tristesse que son manager, Joe, est décédé d'une crise cardiaque. Rufus (Rowan Atkinson) prend toujours beaucoup de temps à faire des cadeaux, au point de bloquer la circulation à l'extérieur de son magasin. Jamie (Colin Firth) est toujours marié à Aurélia, ils ont eu trois enfants ensemble et en attendent un quatrième. De son côté, Daniel (Liam Neeson) reçoit la visite de son fils adoptif, Sam (Thomas Brodie Sangster), qui va se marier avec Joanna, la fille dont il était amoureux dans le premier film.

Synopsis - Un Premier ministre (Hugh Grant) secrètement amoureux de sa charmante collaboratrice, un écrivain (Colin Firth) trompé par sa petite amie et qui tombe sous le charme d'une Portugaise au point d'apprendre sa langue, une rock-star sur le retour qui fait la promotion de son dernier single... Tous ces personnages et bien d'autres se croisent au hasard du mariage de Juliet (Keira Knightley) et Peter, ou sur le pas d'une porte, et chacun d'eux va illustrer à sa façon les aléas de la vie amoureuse. Trahisons, ratages, amour fraternel, relations timides ou passions enflammées, les hommes et les femmes en quête d'amour se suivent mais ne se ressemblent pas.