Film romantique : ce sont les meilleurs de tous les temps, on vous les recommande pour la Saint Valentin

Pour la Saint Valentin, on vous recommande de découvrir ces romances qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie.

Les grandes histoires d'amour sont des inspirations inépuisables pour le septième art. Le genre romantique s'est imposé comme un incontournable avec plusieurs variantes, que ça soit des comédies légères, des drames tragiques ou des comédies musicales. Il y en a pour tous les goûts à découvrir à l'occasion de la Saint Valentin... Mais aussi tout le reste de l'année !

Ci-dessous, vous retrouverez un top des meilleurs films romantiques rangés en différentes catégories : les meilleurs comédies, les plus belles histoires d'amour du cinéma, les plus beaux films sur l'amour, mais aussi une sélection non exhaustive des longs-métrages à visionner.

Ce top des meilleurs films romantiques est établi par ordre alphabétique. Sachez par ailleurs que vous pouvez cliquer sur chacun des films mentionnés pour être renvoyés vers leurs pages dédiées afin de voir leurs photos, découvrir le casting, mais aussi la bande-annonce et le synopsis. En fin de page, vous retrouverez également les films romantiques les plus récents. Ce top des romances a vocation à évoluer au gré des sorties cinéma.

Les classiques à voir pour la Saint Valentin

De nombreux films sont à découvrir, seul ou en couple, le soir de la Saint Valentin, afin de (re)vivre des histoires d'amour inoubliables ou de rire devant des couples improbables à première vue mais qui étaient faits pour être ensemble. Linternaute.com vous propose ci-dessous une sélection des classiques à voir en ce jour des amoureux :

De nombreux films romantiques sont disponibles dans le catalogue de Netflix, que ça soit des comédies originales de la plateforme de streaming, mais également de grands classiques ou des histoires d'amour inoubliables du septième art. Ci-dessous, retrouvez une sélection non-exhaustive des films Netflix originaux à voir pour la Saint Valentin. Pour les voir, il suffit simplement d'avoir un abonnement à la plateforme de streaming.

Mais Netflix contient également d'autres films romantiques incontournables, comme les trilogies A tous les garçons que j'ai aimés, The Kissing Booth, Always be my maybe, ou encore l'adaptation du roman L'Amant de Lady Chatterley.

Plus de films romantiques

La sélection ci-dessous vous permet de retrouver les films romantiques qui font l'actualité du moment. Vous y retrouverez en premier lieu des sorties cinéma du moment mais aussi des diffusions de films romantiques au Programme TV. L'occasion pour vous de voir encore plus de romances sur grand ou petit écran !