Réalisé par Cédric Jimenez, "Novembre" est un film qui relate les cinq jours d'enquête qui ont suivi les attentats du 13 novembre 2015.

Le 13 novembre 2015, des attentats frappent Paris et le Stade de France à Saint-Denis, faisant 130 morts. Une enquête de l'anti-terrorisme est immédiatement diligentée pour retrouver les terroristes en fuite. Cette histoire vraie, encore fraiche dans les mémoires de nombreux Français, a donné naissance à un film sorti en 2022, sept ans après. Réalisé par Cédric Jimenez, Novembre ne s'attarde pas tant sur les attaques que sur l'enquête de police entre Paris, Bruxelles et le Maroc et les cinq jours qui ont suivi le drame.

Au casting, le réalisateur de Bac Nord s'entoure de la fine fleur du cinéma français : Jean Dujardin, Anaïs Demoustier, Sandrine Kiberlain, Jérémie Renier, Lyna Khoudri ou encore Raphaël Quenard figurent au casting de ce film inspiré d'événements réels, et surtout très récents. Tous les personnages des enquêteurs ont certes été inventés pour protéger leur identité, mais "ils sont tous inspirés de véritables personnes", révèle Cédric Jimenez.

Le réalisateur ainsi que le scénariste Olivier Demanger ont d'ailleurs rencontré certains des policiers impliqués dans l'enquête des attentats du 13 novembre et des membres de la sous-direction anti-terroriste (Sdat), afin de rendre le film aussi authentique que précise. "J'ai retranscrit leurs gestes, la façon dont fonctionnent ces unités… raconte le cinéaste auprès d'Allociné. Ils ne m'ont bien sûr pas donné accès à tous leurs dossiers mais tout ce qui concerne le fonctionnement, l'organigramme et la façon dont ils opèrent est véridique".

Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux ?

Novembre retrace les cinq jours d'enquête qui ont suivi les attentats du 13 novembre 2015. Si les scénaristes se sont documentés sur l'enquête, les policiers restent toutefois tenu au secret de l'instruction. Plusieurs éléments de l'intrigue sont modifiés. C'est le cas des fausses pistes poursuivies par la Sdat, et notamment l'arrestation d'un infiltré ou l'arrestation d'un trafiquant de cocaïne. Le scénariste Olivier Demangel explique ainsi au Parisien qu'il s'agit "d'un mélange de plusieurs récits de fausses pistes dans les enquêtes du 13 novembre ou des attentats du Charlie Hebdo", mélangés pour que des personnes arrêtées à tort ne puissent pas attaquer le film en diffamation. Par ailleurs, les différentes scènes dans lesquelles la procédure n'a pas été respectée ont été inventées, rapporte Le Parisien.

Pour autant, des éléments du film sont bel et bien fidèles à la réalité. C'est le cas de la scène de l'assaut du Raid ou le fait que c'est le témoignage de Samia dans Novembre (connue sous le faux-nom de Sonia en réalité), qui a permis de débloquer l'enquête et de révéler ou se cachait Abdelhamid Abaaoud. La vraie Sonia a toutefois reproché au film de la faire apparaître comme une femme voilée, ce qui selon elle lui traduirait "des convictions religieuses et une idéologie djihadiste comparable à celle des auteurs des attentats du 13 novembre". Un bandeau d'avertissement a été ajouté à la fin du film pour clarifier la situation à sa demande.

Synopsis - Plusieurs attentats frappent Paris, le 13 novembre 2015, ce qui a pour conséquence de mettre en alerte la sous-direction antiterroriste, avec à sa tête Héloïse et son bras droit Fred. Ils doivent gérer une situation complètement inédite et trouver le plus vite possible ces terroristes en fuite. Les téléphones sonnent dans tous les sens, les indices fusent mais l'équipe doit garder la tête froide et ne pas laisser les émotions prendre le dessus. Mais des désaccords apparaissent entre les "anciens" plutôt procéduriers et les plus jeunes qui marchent au feeling. Jusqu'à un coup de téléphone qui modifie le déroulement de l'enquête...