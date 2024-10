La suite du film à succès de Ridley Scott arrive très bientôt sur grand écran. Une première projection test a eu lieu la semaine dernière à Los Angeles, et c'est très rassurant pour les fans.

Cela faisait plus de 24 ans qu'on attendait de retourner dans l'arène. Leur souhait est bientôt exaucé, puisque Gladiator II arrive dans quelques semaines à peine. Il s'agit sans surprise de l'un des blockbusters les plus attendus de cette fin d'année et les fans du premier volet peuvent peut-être s'inquiéter : après tout, rares sont les suites qui arrivent à la cheville des premiers épisodes, comme Joker a pu le prouver récemment par exemple.

Selon les informations de Variety, une première projection test a eu lieu devant les votants aux Oscars et aux SAG Awards à Los Angeles. Les réactions ont été globalement très positives, et le film pourrait valoir de nouvelles nominations (voire des récompenses) pour Paul Mescal et Denzel Washington cette année. Certains médias américains ont d'ailleurs déjà pu voir le film, et parmi les premières réactions, on peut lire sur les réseaux sociaux des commentaires qui saluent "une suite épique", ponctuée de "bonnes scènes d'actions, d'excellents effets spéciaux et de performances d'acteur stellaires", "un opéra romain politique". "Sir Ridley Scott prouve que personne d'autres ne peut faire des films épiques à sa manière."

Dans cette suite, qui se déroule une vingtaine d'années après le premier épisode, ce sont les aventures de Lucius, fils de Lucilia et Maximus (comme l'a confirmé Ridley Scott), qui seront racontée par le cinéaste britannique, qui revient pour l'occasion derrière la caméra. La première bande-annonce partagée en octobre dernier prouve d'ailleurs que Ridley Scott n'est pas là pour rigoler ! Dans ce trailer épique et impressionnant, on peut découvrir des extraits de premiers combats avec Paul Mescal (nommé à l'Oscar du meilleur acteur en 2023) et Pedro Pascal (The Last of us, Game of Thrones), mais on peut aussi avoir un premier aperçu de chacun des rôles du film et de scènes de guerre intenses.

Gladiator 2 est l'un des blockbusters les plus attendus de l'année. D'abord grâce à son casting, qui réunit des stars du petit écran (des acteurs vus dans The Last of Us, Normal People ou Stranger Things) à des pontes d'Hollywood comme Denzel Washington, mais également redonner vie aux personnages incarnés dans le premier film par Connie Nielsen (Lucilla) et Djimon Hounsoun -Juba). Encore un peu de patience avant de découvrir cette suite épique, qui doit sortir le 13 novembre 2024 en France.

Synopsis - Cette suite du film Gladiator suit l'histoire de Lucius, fils de Lucilla et neveu de Commode. Admiratif du parcours de Maximus, il décide de suivre ses traces.