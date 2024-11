Justice League est un film d'action issu du DC Universe sorti en 2017, réunissant les principaux héros de la franchise. Une autre version, adoubée par les fans, est sortie 4 ans plus tard.

Sorti en 2017, Justice League n'avait pas réussi à convaincre les amateurs des comics originaux. Il faut dire que le projet, qui devait pourtant concurrencer Marvel au cinéma, a connu des turbulences lors de sa gestation : son réalisateur, Zack Snyder, avait dû quitter son poste après le suicide de sa fille, et avait été remplacé par Joss Whedon.

En 2021, les fans de DC Comics et Zack Snyder ont enfin gain de cause : la fameuse "Snyder Cut" demandée à corps et à cris sur le web depuis des mois par le réalisateur et ses amateurs est enfin sortie. Mais qu'est-ce que c'est que cette Snyder Cut ? Il s'agit d'une version remontée du film Justice League, achevé pour les salles de cinéma par Joss Whedon et peu apprécié lors de sa sortie aussi bien par les fans que par la critique. L'objectif était de proposer un nouveau montage de Justice League, basé sur de nombreuses scènes inachevées, ce qui implique un retour du film en post-production et sur le banc de montage pour un nouveau découpage, de nouvelles musiques et de nouveaux effets spéciaux.

Depuis, Zack Snyder, qui n'avait pas pu terminer son projet pour des raisons personnelles, demandait à Warner Bros. la possibilité de remonter son film avec des scènes coupées mais aussi un budget pour des sessions de tournage supplémentaires et des effets spéciaux plus en adéquation avec sa vision. Au total, cette nouvelle version dure 4 heures et ajoute de nombreuses images inédites.

Où voir la Snyder's Cut de Justice League ?

Zack Snyder's Justice League est sorti en France le 18 mars 2021 directement en VOD à l'achat digital sur la plupart des plateformes d'accès habituelles : iTunes, Apple TV, Amazon, Prime Video (non inclus dans l'abonnement), Google Play, YouTube, Playstation, Xbox, Rakuten TV, Orange, CanalVOD, Bbox VOD, SFR. Pour ceux qui préféreraient acheter Zack Snyder's Justice League en support physique, sachez que Warner l'a sortie en DVD mais aussi en BluRay. En streaming, c'est la plateforme de streaming Max qui la diffuse. Elle est également accessible pour les abonnés de MyCanal et de Prime Video.

Synopsis de Justice League - Après les événements survenus dans Batman v Superman : L'aube de la Justice, Bruce Wayne (Batman) et Diana Prince (Wonder Woman) forment autour d'eux une équipe de super-héros. Privés de l'aide de Superman mais aidés de Cyborg, Flash et Aquaman, ils espèrent sauver la Terre d'une nouvelle menace apocalyptique en la personne de Steppenwolf, dieu que l'on surnomme la Fin des Mondes.