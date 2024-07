Le quatrième épisode de la saga "Moi, moche et méchant" sort au cinéma mercredi 10 juillet. On l'a vu avant sa sortie, voici notre avis critique.

La saga Moi, moche et méchant continue de susciter la curiosité des spectateurs. Après Les Minions 2 sorti en 2022 seulement, un nouvel épisode de la franchise mettant en scène Gru est à voir au cinéma ce mercredi 10 juillet 2024. Dans ce quatrième volet, la famille de Gru s'agrandit avec la naissance de Gru Junior, qui adore torturer son père. Et notre héros, incarné par Gad Elmaleh en VF, n'est pas au bout de ses peines lorsqu'un nouvel ennemi, Maxime Le Mal, menace sa famille, l'obligeant à fuir et vivre une vie normale sous une fausse identité.

Comme les précédents volets, ce Moi, moche et méchant 4 continue d'emporter le spectateur dans une intrigue à 100 à l'heure, sans temps morts ou presque, rythmée par une succession de gags qui ne manqueront pas de rendre les plus jeunes hilares et de faire sourire les plus vieux. Si l'on retrouve les personnages et l'univers avec un certain plaisir, et si la qualité de l'animation est toujours au rendez-vous, la franchise commence à se répéter et ne semble plus avoir grand chose à raconter.

Jeune père d'un fils après avoir appris les joies de la paternité avec ses filles adoptives, Gru n'a plus rien à apprendre et semble stagner, comme les autres personnages. Les intrigues amorcées ne se rejoignent jamais et ne se concluent malheureusement pas toujours avec satisfaction. On voit les ficelles, et les spectateurs adultes n'auront pas le plaisir d'apprécier un différent niveau de lecture, ni de découvrir un message plus profond, contrairement à d'autres films d'animation visibles en salles au même moment.

Le film est certes amusant par moment, mais surtout lassant lorsque l'on se rend compte qu'il s'agit davantage d'une succession de sketchs qu'un unitaire. Les situations des précédents épisodes se répètent et on n'aura finalement rien de plus à se mettre sous la dent qu'une succession de bouffonneries parfois amusantes, mais dont l'utilisation n'est pas bien équilibré. Même les Minions, autrefois hilarants, commencent à devenir irritants. Moi, moche et méchant a été une chouette saga à voir évoluer et s'étoffer au cinéma, mais il est peut-être temps que ça prenne fin.

Synopsis - Gru, Lucy et les filles, Margo, Edith et Agnès accueillent le petit dernier de la famille, Gru Junior, qui semble n'avoir qu'une passion : faire tourner son père en bourrique. Mais Gru est confronté à un nouvel ennemi Maxime Le Mal qui, avec l'aide de sa petite amie, la fatale Valentina, va obliger toute la famille à fuir.