Le quatrième épisode des aventures de Bridget Jones sort au cinéma le 12 février 2025. Et après deux volets moyens, le charme opère de nouveau.

Un quatrième épisode de Bridget Jones, pourquoi faire ? Soyons honnête, c'était la réflexion que nous nous faisions à l'annonce de la sortie de Bridget Jones : Folle de lui le 12 février 2025. Si le premier volet, adaptation moderne et cabotine d'Orgueil et préjugés, s'est imposé comme l'un des classiques de la comédie romantique britannique, il est peu dire que ses deux suites laborieuses n'avaient laissé que des souvenirs périssables avec son héroïne, maladroite à l'extrême, qui ne semblait jamais vraiment évoluer.

On n'avait donc aucune attente pour cette quatrième suite. Et Bridget Jones : Folle de lui nous a donné tort. Ce quatrième épisode opère un véritable retour aux sources du premier épisode, avec un postulat de départ très fort : l'héroïne (Renée Zellweger) est veuve depuis la mort de Mark Darcy (Colin Firth) quatre ans auparavant, et elle est désormais prête à retrouver l'amour. Mais elle doit apprendre à jongler entre l'éducation de ses deux enfants, la pression de ses proches et son propre deuil.

Ce quatrième épisode cite régulièrement le premier film (la scène du journal intime, la scène de la confession sous la neige...) en adoptant sa propre identité grâce à ses thématiques plus matures : l'amour à la sauce 2020 (les applis de rencontre, le ghosting, la pression de sortir du célibat, la différence d'âge...) et le deuil. Sans perdre son irrévérence et son ton singulier, Bridget Jones : Folle de lui se débarrasse également de tout ce qui clochait dans le premier épisode (la grossophobie notamment) pour offrir de nouvelles aventures résolument modernes à son héroïne.

La première partie offre de francs moments de rigolade, portés par une Emma Thompson impeccable et un Hugh Grant en très grande forme. Le tout, servi par une myriade de personnages secondaires délicieux et de répliques savoureuses qui font franchement rire. La seconde opère un tournant plus sérieux, un peu plus mélodramatique et lent, mais qui reste très tendre et émouvant dans ses thématiques plus matures (vivre au quotidien avec le deuil, le dépasser, l'acceptation...). En ressort une Bridget toujours débordée par son quotidien légèrement chaotique, mais qui (enfin) grandit et s'apaise. Dans les dernières images, l'héroïne et ses proches semblent enfin prêts à faire leurs adieux aux fans qui les ont suivis depuis 1996. Un dernier chapitre de ce journal intime rouge définitivement réussi.

Synopsis - Bridget Jones a 52 ans et deux enfants. Après le décès de Mark Darcy, avec qui elle a vécu dix ans de bonheur, elle est à nouveau en quête de l'homme idéal. Mais elle constate rapidement qu'il n'est pas si facile de se remettre sur le marché du célibat...