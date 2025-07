Samsung Galaxy Z Flip 7 : la firme dévoile un nouveau téléphone pliable encore jamais vu

Samsung surprend sa communauté en dévoilant non pas un, mais deux modèles de smartphones pliables à clapet.

La conférence Galaxy Unpacked de Samsung a permis à la firme de dévoiler plusieurs nouveaux produits pour cet été. Parmi ces derniers, on retrouve notamment le Samsung Galaxy Z Flip 7, nouveau smartphone pliable de l'entreprise qui en profite pour faire peau neuve. Nouvel écran externe, nouveau processeur, design plus affiné... le Samsung Galaxy Z Flip 7 dispose de plusieurs nouveautés, mais également d'un petit frère totalement inédit : le Galaxy Z Flip 7 ZE qui s'affiche comme une alternative moins onéreuse.

© Samsung / Julian Madiot

Un Samsung Galaxy Z Flip 7 qui gagne en surface d'écran

Ainsi, le Samsung Galaxy Z Flip 7 se dote enfin d'un écran externe qui recouvre la totalité de sa face avant et passe de 3,4 pouces (sur le Z Flip 6) à 4,1 pouces. Une progression attendue depuis longtemps et notamment depuis l'arrivée de concurrents sérieux comme Xiaomi ou Motorola qui proposent depuis quelques années ce genre d'écrans. Cet écran disposera d'un affichage AMOLED et d'une luminosité pouvant monter jusqu'à 2600 nits.

Le smartphone pliable de Samsung s'amincit également passant à 13,7 mm d'épaisseur une fois refermé et 6,5 mm en étant ouvert. Son poids est également allégé quelque peu avec des chiffres estimés à 188 g.

Concernant la photo, le Samsung Galaxy Z Flip 7 reprend le capteur principal de 50 Mpx des S25 et S25 Edge. Le second capteur permettra un zoom optique x2 et numérique x10 tandis que la caméra selfie passe à 10 Mpx.

Pour la puissance, exit les puces Snapdragon. Le Galaxy Z Flip 7 est doté d'un processeur Exynos 2500 et de 12 Go. de mémoire vive pour supporter vos jeux et applications. La batterie est, quant à elle, annoncée à 4300 mAh avec une charge filaire limitée à 25 W et 10 W en sans-fil.

Le Samsung Galaxy Z Flip 7 FE : voilà qu'ils sont deux maintenant !

En marge du nouveau Galaxy Z Flip 7, Samsung a également annoncé la sortie prochaine d'un tout nouveau téléphone pliable : le Z Flip 7 FE. Ce dernier reprend de nombreux points du Z Flip 6, mais dispose tout de même de petites améliorations.

Au niveau du design, le Z Flip 7 FE a donc tout de la précédente génération avec un gabarit de 6,7 pouces une fois déplié et un écran de 3,4 pouces en externe. Ces dimensions sont les mêmes que pour les Galaxy Z Flip 6 sorti en 2024.

Le Samsung Galaxy Z Flip 7 (à gauche) et le Samsung Galaxy Z Flip 7 FE (à droite). © Samsung / Julian Madiot

Là où le Z Flip 7 FE se distingue du prédécesseur, c'est sur la puissance : le téléphone pliable est proposé avec un processeur Exynos 2400 et 8 Go de mémoire vive.

Concernant l'autonomie, rien ne bouge : le Samsung Galaxy Z Flip 7 FE dispose d'une batterie de 4000 mAh et d'une charge limitée à 25 W en filaire (10 W en sans-fil).

Quels sont les prix et dates de sortie ?

Bonne nouvelle : l'ensemble de ces nouveaux Samsung sera disponible d'un coup. Les précommandes ouvrent le mercredi 9 juillet pour un lancement prévu le 25 juillet. Les prix sont les suivants :

Samsung Galaxy Z Flip 7 : 1199 euros (version 256 Go)

Samsung Galaxy Z Flip 7 : 1319 euros (version 512 Go)

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE : 999 euros (version 128 Go)

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE : 1059 euros (version 256 Go)

A noter que des offres de précommandes sont disponibles chez certains marchands. Samsung vous propose d'augmenter votre capacité de stockage en prenant en charge jusqu'à 150 euros de remise sur la dite augmentation.