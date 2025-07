Samsung Galaxy Z Fold 7 : le nouveau pliable de Samsung signe une révolution

Samsung vient de dévoiler son nouveau Galaxy Z Fold 7 avec deux axes majeurs : la finesse et les performances.

Samsung continue de développer chaque année ses deux smartphones pliables phares : le Galaxy Z Flip (au format clapet) et le Galaxy Z Fold (au format livre). La firme vient de dévoiler officiellement son Samsung Galaxy Z Fold 7 et cette nouvelle génération signe enfin un renouveau du côté du design.

Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur le nouveau Samsung Galaxy Z Fold 7 avec ses caractéristiques, ses prix et sa date de sortie.

© Samsung / Julian Madiot

Un Galaxy Z Fold 7 plus fin et performant

La première chose qui saute aux yeux avec le nouveau Z Fold 7 vient de son design. Après plusieurs années de critiques quant à l'épaisseur de son smartphone pliable, Samsung amincit grandement son Z Fold 7 pour un faire un téléphone qui a tout d'un mobile classique dans ses dimensions (avec l'ouverture en plus).

Le Samsung Galaxy Z Fold 7 ne mesure désormais que 8,9 mm lorsqu'il est refermé et 4,2 mm une fois ouvert. Cela représente un changement de près de -26% d'épaisseur par rapport à son prédécesseur et le téléphone est à peine plus épais que son port USB-C désormais.

Le poids fait également parti des qualités du Z Fold 7 puisque le smartphone perd 19 g par rapport à l'an dernier et ne pèse désormais que 215 g. Cela s'explique notamment par la présence d'une nouvelle charnière plus légère, mais également plus résistante.

Le Samsung Galaxy Z Fold 7 est aussi fin que léger. © Samsung / Julian Madiot

Du côté de l'écran, l'intérieur du Z Fold 7 passe à 8 pouces (contre 7,6 pour le Z Fold 6). L'écran extérieur suit la même tendance en passant de 6,2 pouces à 6,5 pouces. La pliure interne est également améliorée et se ressent encore moins que sur la génération précédente. Côté luminosité, l'écran intérieur est capable de monter jusqu'à 2600 nits.

Pour son appareil photo, le Samsung Galaxy Z Fold 7 profite également d'une amélioration puisque le capteur principal passe aux 200 Mpx que l'on trouve déjà sur les S25 Ultra et Edge. La caméra selfie profite également d'un nouveau capteur 10 Mpx tandis que l'ultra grand angle intègre désormais un mode macro pour les plus petits détails.

Le Samsung Galaxy Z Fold 7 sera certainement un smartphone très puissant au vu de son processeur : un Snapdragon 8 Elite entièrement configuré pour un Galaxy. Cette puce pourra compter sur 12 ou 16 Go de mémoire vive selon votre configuration.

Le Samsung Galaxy Z Fold 7 est à peine plus épais que son port USB-C. © Samsung / Julian Madiot

Enfin, ce n'est pas parce qu'il est fin que le Z Fold 7 ne bénéficie pas d'un soin apporté à l'autonomie. Le pliable dispose d'une batterie de 4400 mAh et Samsung annonce que l'autonomie est de 24h en lecture vidéo (soit 1h de plus que pour la génération précédente). La recharge reste, quant à elle, à 25 W en filaire et 10 W en sans-fil.

Un prix en hausse pour une date de sortie proche

Ces améliorations pour le Samsung Galaxy Z Fold 7 obligent malheureusement Samsung à augmenter le prix du smartphone de 100 euros par rapport à la version précédente. Le téléphone pliable sera proposé dans les trois versions suivantes :

2099 euros pour la version 256 / 12 Go

2219 euros pour la version 512 / 12 Go

2519 euros pour la version 1 To / 16 Go

Samsung Galaxy Z Fold 7 - 256 Go Neuf à partir de 2099,00 € Amazon 2099,00 € Voir

Trois coloris seront disponibles dans les points de vente officiels : le bleu nuit, le noir absolu et le gris. Une quatrième couleur, le vert d'eau, sera également proposée en exclusivité sur le site officiel de Samsung.

Le Samsung Galaxy Z Fold 7 sera disponible à partir du 25 juillet 2025 avec des précommandes ouvertes dès le 9 juillet. Samsung offre jusqu'à 150 euros si vous optez pour une version avec du stockage supplémentaire.