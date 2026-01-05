Honor Magic8 Lite : la firme lance son nouveau smartphone ultra résistant

Pensé comme un smartphone accessible, le Honor Magic8 Lite se distingue par une grosse résistance et un rapport qualité/prix intéressant sur le papier.

Honor lance les hostilités de 2026 en annonçant déjà un nouveau smartphone. Le Honor Magic8 Lite s'illustre très brièvement sur le site officiel de la firme aux côtés de son grand frère, le Honor Magic8 Pro. Ce dernier reste cependant entouré de mystères à l'heure actuelle, et il faudra attendre encore un peu pour savoir de quoi il en retourne.

De son côté, le Honor Magic8 Lite dévoile déjà quelques-unes de ses spécificités. Honor met notamment en avant la robustesse de son nouveau petit smartphone qui serait capable de résister à une chute de 2,5m ainsi qu'à la pression sous l'eau et la poussière.

Outre ces résistances, le Honor Magic8 Lite embarque une grosse batterie de 7500 mAh qui devrait lui garantir une belle autonomie si l'expérience logicielle est maitrisée. Le capteur photo principal est, quant à lui, doté de 108 Mpx et boosté à l'intelligence artificielle pour réaliser de jolis clichés.

Il faudra cependant patienter jusqu'au 15 janvier, date officielle de la présentation du smartphone pour tout savoir sur ce dernier et notamment son prix et sa date de sortie.