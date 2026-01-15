Test du Honor Magic 8 Lite : un smartphone vraiment pensé pour durer

Fort d'une belle croissance en Europe, Honor continue d'investir sur le marché du milieu de gamme avec le Magic 8 Lite que nous avons pu tester avant sa sortie officielle.

Honor a le vent en poupe depuis sa séparation avec Huawei et son grand retour en Europe. La marque propose régulièrement de nouveaux smartphones depuis maintenant près de 5 ans et réussit à s'imposer tant bien que mal face à ses concurrents.

Outre les téléphones estampillés "Pro", Honor cartonne tout particulièrement sur le segment du milieu de gamme. La firme y met notamment l'accent sur la durabilité des produits ainsi qu'un bon rapport qualité/prix. A quelques jours de la sortie officielle du nouveau Honor Magic 8 Lite, nous avons voulu vérifier si cette promesse était toujours tenue et nous n'avons pas été (trop) déçus.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire envoyé par la marque. Cette dernière n'a eu aucun droit de regard sur notre test avant publication.

Le récap de notre test du Honor Magic 8 Lite Un design robuste et paré à toute épreuve sans négliger une bonne prise en main.

sans négliger une bonne prise en main. Une excellente autonomie qui permet de profiter du téléphone pendant près de trois jours.

qui permet de profiter du téléphone pendant près de trois jours. Une vraie recharge rapide.

Des applications très utiles , notamment grâce à l'intelligence artificielle.

, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Le processeur qui n'est clairement pas taillé pour du gaming exigeant.

qui n'est clairement pas taillé pour du gaming exigeant. Une partie photo qui fait le job sans plus.

qui fait le job sans plus. Beaucoup trop d'autres applications pré-installées et inutiles.

Un design robuste vraiment robuste

La première chose qui saute aux yeux avec le design du Honor Magic 8 Lite, c'est sa taille. Avec son écran de 6,79 pouces, le petit dernier de chez Honor ne passe pas inaperçu. Les coloris disponibles sont cependant assez sobres et c'est le vert sauge dont nous disposons pour ce test.

Malgré la taille du Magic 8 Lite, Honor a bien travaillé sa copie. Les boutons d'alimentation et de volume - tous situés sur la tranche gauche du téléphone - sont assez accessibles pour peu que vous n'ayez pas de trop petites mains. Si c'est votre cas, le Magic 8 Lite pourra vous sembler massif et nécessitera que vous déplaciez un peu vos doigts, notamment si vous voulez atteindre le bouton pour monter le volume.

Le design du Honor Magic 8 Lite est pensé pour la robustesse. © Linternaute / Julian Madiot

Le dos du Magic 8 Lite ainsi que ses bords rappellent bien son prix. Nous sommes ici face à du pur plastique qui renvoient fortement le milieu de gamme. Pas de faux aspect premium ici, mais un joli revêtement qui ne retient pas du tout les traces de doigts. Pour le reste, le design du Honor Magic 8 Lite reste très sobre malgré son capteur photo assez large, mais qui ne ressort que très peu du châssis du téléphone.

Le Honor Magic 8 Lite se distingue surtout de par sa robustesse. C'est même l'un, si ce n'est le principal argument de vente du smartphone qui est capable de résister à des chutes de plus de 2 mètres. Nous l'avons personnellement fait tomber à de multiples reprises sans aucune incidence sur ses performances.

Un écran qui fait le job sur la fluidité

Le Honor Magic 8 Lite est pourvu d'un écran de 6,7 pouces qui permet une belle surface d'affichage pour vos jeux, films, séries et autres divertissements audiovisuels. Cet écran fait le job et dispose d'une bonne lisibilité grâce à son pic de luminosité de 6000 nits (selon la marque). Autre fait appréciable : l'écran est pensé pour une utilisation facilité sous l'eau et/ou avec des gants. Un fait que nous avons pu essayer durant nos tests et qui, s'il ne s'avère pas bluffant, est plutôt intéressant et pratique.

L'écran du Honor Magic 8 Lite est très correct notamment sur la fluidité des animations. © Linternaute / Julian Madiot

Du côté de la fluidité, le Honor Magic 8 Lite propose un écran pouvant faire monter sa fréquence de rafraichissement jusqu'à 120 Hz. Economies oblige, le smartphone ne peut descendre en dessous des 60 Hz pour économiser de la batterie ou proposer un affichage LTPO, mais l'inverse aurait été surprenant.

Pour rappel, le taux de rafraîchissement d'un écran de smartphone est assez équivalent aux FPS ("frames per second") sur un écran d'ordinateur. Plus ce taux est élevé, plus les images de vos applications et jeux seront fluides. Un taux de rafraîchissement adaptatif permet de régler automatiquement ce taux en fonction du contenu affiché pour économiser la batterie de l'appareil (un écran de veille, qui n'a pas besoin d'animations, tournera souvent à 1 Hz pour ne pas trop consommer).

Honor propose notamment trois niveaux de fréquence : standard (jusqu'à 60 Hz), dynamique (montant automatiquement jusqu'à 120 Hz) ou élevée (effets visuels très fluides allant jusqu'à 120 Hz). Cette dernière option peut notamment être configurée pour que seules certaines applications passent en 120 Hz. Plutôt pratique.

Une photographie qui fait de son mieux

Vendu à moins de 400 euros en France, on ne peut attendre la perfection du côté de la photographie du Honor Magic 8 Lite. Vous allez cependant voir que le petit smartphone se défend plutôt bien sur ce secteur. Du côté des specs, le Magic 8 Lite est équipé d'un capteur principal de 108 Mpx épaulé par un petit ultra grand angle de 5 Mpx. La firme ayant décidé d'abandonner le capteur macro avec la génération précédente, le Magic 8 Lite n'embarque donc que deux caméras arrière.

Au quotidien, le Honor Magic 8 Lite est capable de produire des clichés plutôt justes pour peu que les bonnes conditions soient réunies. Le téléphone est assez sensible au mouvement alors il convient de ne pas trop s'agiter lors des prises de vue. Les résultats restent globalement bons avec un piqué agréable et une colorimétrie qui tape plutôt juste.

Le smartphone d'Honor ne dispose pas d'un téléobjectif. C'est donc la caméra principale qui va générer un zoom x3 dit "sans pertes" ainsi qu'un zoom numérique allant jusqu'au x10. Les résultats en zoom x3 dépendront principalement de votre sujet et des conditions de luminosité, mais dans l'ensemble, les résultats sont plutôt bons. On perd cependant nettement en qualité au fur et à mesure que l'on continue de zoomer dans l'image.

Zoom x3 © Linternaute / Julian Madiot

Zoom x10 © Linternaute / Julian Madiot

Zoom x3 © Linternaute / Julian Madiot

Zoom x10 © Linternaute / Julian Madiot

De nuit, le Honor Magic 8 Lite tire également son épingle du jeu grâce à sa technologie interne qui permet, grosso modo, de tirer pleinement parti des 108 Mpx du capteur principal pour améliorer la luminosité des images. Certains détails plus difficiles à capturer peuvent cependant rester assez flous pour peu que la lumière vienne à trop manquer.

Un smartphone qui ne joue pas le jeu

Du côté des performances, Honor a enfin décidé de mettre le côté le processeur Snapdragon 6 Gen 1 qui équipait ses deux précédents smartphones Lite. Le nouveau Honor Magic 8 Lite se dote donc d'une nouvelle puce Snapdragon 6 Gen 4. Ce dernier est un processeur milieu de gamme sorti en début d'année 2025 et qui s'axe surtout sur un usage d'applications au quotidien et d'intelligence artificielle. Il permet également une belle gestion de l'autonomie comme nous verrons un peu plus loin dans ce test.

Hélas, le Honor Magic 8 Lite ne s'impose pas comme un smartphone à recommander aux gamers. Ces derniers pourront toutefois profiter de jeux gourmands en ressources - à l'image de Genshin Impact ou Honkai Star Rail - en qualité moyenne et à 60 FPS. Du gaming plutôt basique donc et certainement pas compétitif si jamais vous êtes un mordu des parties classées du Call of Duty Mobile ou Fortnite. Si vous êtes plutôt du genre Candy Crush, pas de soucis à vous faire !

Les gamers exigeants ne sont clairement pas la cible du Magic 8 Lite. © Linternaute / Julian Madiot

Au quotidien, le Honor Magic 8 Lite fait plutôt le travail si vous utilisez des applications basiques comme WhatsApp, YouTube ou encore Instagram. Les transitions sont fluides et l'on passe d'une application à l'autre sans aucun problème.

Un logiciel rempli d'options (et d'intelligence artificielle)

Le Honor Magic 8 Lite est fourni avec MagicOS9.0 qui tourne sur une base d'Android 15. Nous n'allons pas rentrer complètement dans les détails, mais ce système d'exploitation met le paquet sur l'IA avec de multiples fonctionnalités qui peuvent s'avérer très pratiques (ou très gadget selon vos utilisations).

Parmi nos fonctionnalités préférées, on retrouvera notamment la gomme magique qui s'avère très pratique pour corriger les photos et vidéos. L'édition des images est également plutôt poussée et intuitive.

Outre toutes ces fonctionnalités IA, le Honor Magic 8 Lite fourmille d'options et d'applications lors de son premier démarrage. Hélas, le téléphone embarque également bon nombre d'applications préinstallées qui sont certainement le fruit d'un partenariat entre Honor et d'autres marques, mais cela fait beaucoup à supprimer si vous désirez d'un smartphone vraiment "clean" (notre téléphone dispose par exemple de ChatGPT, Shein, Duolingo, Disney+, Booking.com, Trip.com ou encore Amazon Music déjà préinstallés).

Les fonctions AI sont nombreuses, mais également les applications pré-installées. © Linternaute / Julian Madiot

Une autonomie et une recharge de vrai champion

Honor n'a pas lésiné sur les moyens concernant l'autonomie de son nouveau Magic 8 Lite. Le smartphone embarque une batterie de 7500 mAh ce qui constitue une belle amélioration par rapport à son prédécesseur. Le Honor Magic 7 Lite disposait déjà d'une belle capacité de batterie de 6600 mAh et était déjà vanté pour son autonomie lors de sa sortie.

Le Honor Magic 8 Lite s'en tire également très bien sur ce segment. En usage quotidien, nous avons pu profiter du smartphone pendant près de trois jours avant qu'il ne s'éteigne complètement. Nos journées n'étaient cependant pas très intensives et nous avons majoritairement utilisé des applications classiques comme des réseaux sociaux (Facebook, X, Threads...), de la vidéo en ligne (Twitch, YouTube...) et d'autres services très classiques comme de la gestion de mails et des discussions instantanées (Gmail, WhatsApp, etc...). Le Honor Magic 8 Lite remplit cependant complètement ses promesses sur l'autonomie et vous permettra d'utiliser le téléphone pendant au deux à trois jours selon vos usages.

Côté recharge, le Honor Magic 8 Lite est compatible avec la charge rapide jusqu'à 66 W. Il ne s'agit pas de la plus grosse vitesse disponible sur le marché, mais cela met une... Vitesse à certains concurrents toujours bloqués à 20 ou 30 W. Comptez environ 30 minutes pour recharger la batterie du Honor Magic 8 Lite à 50% et d'environ une heure pour faire le plein. Il est également possible d'augmenter temporairement la vitesse de charge du smartphone en restant appuyé sur son écran de chargement, mais cela vous contraint à rester sur votre téléphone pendant la charge et augmente la température de ce dernier.

D'excellentes communications couplées à une connectivité bien pensée

Nous avons utilisé le Honor Magic 8 Lite comme smartphone principal pendant un peu plus d'une semaine, que ce soit en France ou à l'étranger. Durant nos essais, nous n'avons ressenti aucun souci particulier concernant nos connexions en Wi-Fi, 4G et 5G. Le smartphone bascule notamment automatiquement sur la connexion avec le meilleur débit afin de naviguer sans latence. Nos appels à nos correspondants étaient également parfaitement clairs pour nous ou nos interlocuteurs.

Côté connectivité, Honor permet de profiter du contenu du Magic 8 Lite sur d'autres appareils de la marque avec son application Honor Connect. Il est également possible de partager vos photos, vidéos et fichiers à des appareils Android, iOS, Windows et Mac en passant par l'option Honor Share. Cette dernière se comporte plus ou moins comme la technologie AirDrop d'Apple même s'il nous a fallu quelques minutes avant de réussir à la faire fonctionner.

Notre conclusion au test du Honor Magic 8 Lite

Lors de la présentation du smartphone, Honor nous a rappelé que la série Lite connaissait une bonne popularité en France. Ce Honor Magic 8 Lite explique bien pourquoi : vendu à partir de 399 euros chez nous, ce smartphone remplit plusieurs de ses promesses avec un design bien pensé et robuste tout en garantissant une excellente autonomie.

Loin d'être parfait pour autant, le Honor Magic 8 Lite reste assez convenu pour sa partie photo et ses performances sur les jeux vidéo. Il reste cependant un très bon compromis pour le marché milieu de gamme si vous recherchez un smartphone endurant, solide et capable de vous accompagner au quotidien sans sacrifier votre budget.