Certaines box internet peuvent consommer 4 fois plus que d'autres modèles

L'Arcep vient de publier son enquête annuelle sur l'impact énergétique des box internet et ces dernières peuvent voir leur prix varier sensiblement selon le modèle et sa consommation.

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ou plus communément appelée "Arcep") effectue régulièrement des études sur les équipements électroniques des Français. Dans son dernier rapport, l'institut se penche notamment sur l'impact énergétique de nos équipements de tous les jours et notamment les box de fournisseurs internet.

Ces petits boîtiers sont désormais très répandus à travers le pays et dans le foyer de millions de Français. Leur but principal consiste à faire le lien entre nos équipements (ordinateurs, smartphones, tablettes...) et les réseaux des grands opérateurs. Cela permet alors de naviguer sur Internet grâce à la Wi-Fi ou le port Ethernet de la box.

Pourtant, toutes les box internet en vente chez les opérateurs ne se valent pas forcément. Ces dernières disposent de différents débits vous permettant de naviguer plus ou moins rapidement sur le net. Certaines proposent également d'autres avantages comme l'ajout d'un disque dur intégré, d'un répéteur Wi-Fi ou d'une box TV.

Mais saviez-vous que ces ajouts impactent également fortement la consommation de votre équipement ? Si ces offres sont déjà souvent plus chères dans les faits, elles ont également un certain impact sur la consommation électrique de votre foyer. C'est l'un des points notamment relevé par l'Arcep dans son dernier rapport où l'on observe que les box fibre avec disque dur intégré peuvent consommer jusqu'à 4 fois plus qu'une simple box xDSL (incluant notamment les box ADSL très répandues). En moyenne, une box xDSL consomme entre 6,6 et 9,7 watts selon le modèle. Une box avec disque dur intégré va, quant à elle, consommer entre 15,8 et 25 watts.

Il est donc possible que la box dont vous disposez consomme bien plus que si vous étiez équipé d'un simple boitier xDSL. Gardez cependant en tête que votre vitesse de connexion pourrait être fortement impactée si vous décidiez de ne vous contenter que d'un réseau cuivre xDSL et non en fibre.

Il faut aussi remettre en contexte ces chiffres. Le prix moyen d'une consommation électrique est plutôt mesuré en kilowatt par heure et non en simple watt. De ce fait, la différence de consommation instantanée d'une box internet est dérisoire selon les équipements que vous disposez avec cette dernière.