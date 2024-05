Windows va désormais afficher de la publicité sur votre ordinateur, voici comment la désactiver

La dernière mise à jour de Windows ajoute une fonctionnalité qui va faire grincer des dents : des publicités directement sur votre ordinateur. Il existe heureusement une méthode pour les désactiver.

Windows a beau être le service d'exploitation le plus utilisé au monde pour les ordinateurs, la création de Microsoft ne cesse de se mettre à jour régulièrement. La firme propose petit à petit de nouvelles fonctionnalités pour étoffer les dernières versions de Windows et notamment son itération la plus récente, Windows 11.

Récemment, Microsoft a notamment dévoilé l'ajout de son intelligence artificielle au sein de Windows 11. Baptisée "Copilot", cette dernière permet aux utilisateurs de disposer de nombreuses fonctionnalités. Il est notamment possible de s'en servir pour synthétiser des documents, générer du texte ou apprendre de vos habitudes pour adapter vos applications préférées à votre comportement.

Mais la prochaine mise à jour de Windows 11 risque de faire davantage de bruit que l'ajout de Copilot. La mise à jour, intitulée "KB5036980", prévoit notamment l'ajout de publicités au sein même du système d'exploitation. Ces dernières seront notamment logées au sein du menu "Démarrer" et vous proposeront d'installer certaines applications du Microsoft Store dont vous ne disposez pas sur votre ordinateur. Les publicités peuvent, par exemple, vous proposer d'installer un gestionnaire de mot de passe ou un logiciel de traitement de texte.

© Microsoft

Ces publicités sont surtout très bien intégrées au menu "Démarrer" de Windows et se fondent complètement dans le décor. Il est, de ce fait, très facile de cliquer sur l'une d'entre elles en pensant qu'il s'agit d'une de nos applications déjà installées et non d'une pub.

Malheureusement pour les utilisateurs, ces publicités seront activées par défaut dès l'installation de la nouvelle mise à jour. Microsoft a cependant ajouté une option pour s'en débarrasser facilement.

Pour se faire, ouvrez les paramètres de votre ordinateur. Vous y trouverez alors un onglet intitulé "Personnalisation" où il est possible de configurer bon nombre de fonctionnalités de Windows. Dans cet onglet se trouvera désormais l'option "afficher des recommandations pour des astuces, promotions et plus". Décochez cette dernière pour vous débarrasser des publicités intégrées à Windows 11.

Le nouvelle mise à jour qui intègre les publicités au menu "Démarrer" de Windows 11 est actuellement en cours de distribution. Votre ordinateur, s'il est compatible avec cette dernière, devrait en profiter d'ici les prochaines semaines.