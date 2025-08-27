Alerte Chrome : Google indique à 3,5 milliards d'utilisateurs qu'ils sont à risque sans cette nouvelle mise à jour

Google Chrome est à nouveau à risque après la découverte d'une vulnérabilité "de haute gravité".

Les utilisateurs de Google Chrome semblent bien mal lotis. Le navigateur phare du géant de la tech fait à nouveau les gros titres, et ce, seulement quelques semaines après la découverte de plusieurs failles de sécurité. En effet, une nouvelle vulnérabilité a récemment été découverte au sein de Google Chrome et la situation a même conduit la firme à avertir ses 3,5 milliards d'utilisateurs qu'ils doivent agir sans plus tarder en installant la dernière mise à jour en date.

Cette longue série de vulnérabilités et failles critiques pourrait être représentée comme une course entre Google et les pirates informatiques. Ces derniers ne cessent de découvrir de nouveaux moyens d'attaquer les utilisateurs de Google tandis que la firme doit sans arrêt réagir le plus vite possible pour leur couper l'herbe sous le pied. Si pour l'heure, Google reste évasif sur les conséquence de la dernière vulnérabilité détectée, il reste vivement recommandé d'agir rapidement si vous possédez le navigateur sur vos appareils.

Dans cette avalanche de malheurs, il existe une bonne nouvelle à retenir : se protéger de ces failles et vulnérabilités est facile et rapide. Il vous suffit de mettre votre navigateur Google Chrome à jour avec la dernière version disponible et déjà déployée pour lutter contre la dernière attaque des pirates informatiques. Si vous n'avez jamais mis votre navigateur à jour (ou que vous avez oublié comment procéder), pas de panique.

Ouvrez une fenêtre Google Chrome et accédez aux "..." affichés en haut à droite de votre écran. Cliquez alors sur le bouton "aide" puis sur "à propos de Google Chrome". Votre navigateur va alors procéder à une mise à jour automatique si une nouvelle version est disponible.

Attention cependant : n'oubliez pas de fermer l'intégralité de vos fenêtres Chrome afin de procéder à l'application de la mise à jour et profitez en pour redémarrer votre ordinateur au cas où ce dernier aurait également des téléchargements à installer.

Le maître mot de cette histoire (et des vulnérabilités de logiciel en général) est "rapidité". Les failles de sécurité sont fréquentes et ne doivent pas être prises à la légère. Ce n'est pas l'auteur de ces lignes et ses informations de paiement piratées il y a quelques années qui vous dira le contraire. Tâchez de toujours maintenir vos applications à jour avec les dernières versions disponible, d'autant plus sur ces dites applications disposent d'informations personnelles ou bancaires.