Ces 3 fonctionnalités cachées de Spotify, que personne ne pense à utiliser, changent complètement ce que vous écoutez

Même après plusieurs années d'utilisation, ces trois fonctionnalités cachées sur Spotify restent peu connues du grand public. Voici en quoi elles consistent.

Spotify ne se limite pas seulement à une plateforme pour écouter de la musique ou des podcast, ni même à un outil sophistiqué de défrichage, de recherche et de recommandation pour mettre le meilleur son dans ses oreilles. Si l'appli représente pour beaucoup une source de divertissement indispensable, certaines fonctionnalités ne sont jamais activées par ses utilisateurs. Et pour cause : celles-ci sont complètement cachées et perdues dans les paramètres.

Alors que la majorité des utilisateurs se contente de quelques fonctionnalités de base, bien d'autres sont en effet disponibles si on se donne la peine de les trouver et de les tester. Nous vous expliquons dans cet article comment mettre la main dessus et en quoi elles peuvent changer votre expérience sur l'application.

La première fonctionnalité cachée de Spotify concerne la "Session d'écoute privée", une option activable en seulement quelques secondes. Cachée dans les paramètres de l'application, celle-ci permet d'écouter de la musique sans que cela n'affecte votre algorithme ou n'apparaisse dans le fil d'activité de vos amis. Vous pouvez donc vous adonner à quelques écoutes non avouables (de Dorothée à Patrick Sébastien) sans craindre la moindre répercussion sur Spotify.

Pour activer "Session d'écoute privée", rendez-vous dans les paramètres, cliquez sur "Confidentialité et partage", puis sélectionnez le bouton attitré. Celui-ci se désactivera automatiquement après 6 heures.

La seconde fonctionnalité cachée de Spotify peut considérablement améliorer votre session d'écoute. Baptisée "Fondu enchaîné", cette option instaure, comme son nom l'indique, des transitions douces entre deux morceaux. Une fonctionnalité que vous pouvez customiser, les fondus enchaînés pouvant durer entre 1 et 12 secondes. Pour l'activer, allez dans les paramètres puis sélectionnez "Lecture".

Enfin, avez-vous déjà entendu du DJ IA de Spotify ? Cette fonctionnalité peu connue des utilisateurs permet d'avoir accès à des playlists conçues par l'IA pour répondre au mieux à vos goûts personnels. Pour y mettre la main, rien de plus simple : tapez "DJ" ou "AI DJ" dans la barre de recherche. Vous pouvez également converser avec lui et lui demander de lancer un morceau en particulier. A noter que seuls les abonnés premium peuvent en profiter.