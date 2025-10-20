Amazon offre 50% de réduction à tous ses clients : il suffit d'une astuce pour en profiter

Amazon lance une nouvelle catégorie inédite qui permet d'économiser beaucoup grâce à une simple astuce. Attention sa durée est limitée !

Amazon a beau être le champion du commerce en ligne, le site de Jeff Bezos doit affronter une concurrence de plus en plus sévère. L'émergence de sites chinois comme Aliexpress, Temu ou Shein met à mal la suprématie d'Amazon, notamment sur les prix extrêmement bas. Il était donc impensable pour le géant américain de ne pas réagir.

Récemment, Amazon a lancé une toute nouvelle offre sur son site internet. Baptisée "Amazon Haul", cette section peut être consultée à cette adresse ou en passant par le site officiel d'Amazon et en cliquant sur la zone du même nom. Son principe ? Proposer une tonne de petits produits à des prix très agressifs.

Réaliser des achats à petit prix tout en proposant le service de livraison d'Amazon ? C'est un peu le but de ce nouveau portail. Lancé en version bêta il y a seulement quelques semaines, Amazon Haul renouvelle régulièrement ses produits en proposant de multiples catégories : mode, bricolage, rangement, papeterie... Les références sont nombreuses et chacun devrait y dénicher quelques références susceptibles de l'intéresser.

Mais ce qui frappe directement sur Amazon Haul, c'est bien les prix qui sont très agressifs et dépassent rarement la dizaine d'euros. Bien que les articles proposés par Amazon Haul soient déjà très peu onéreux, il existe aussi une technique pour faire baisser encore plus leurs prix ! Attention toutefois puisque cette astuce vous demandera d'être rapide : elle n'est valable que jusqu'au 31 octobre.

En effet, de ce lundi 20 au 31 octobre, Amazon propose un code promo spécial pour célébrer le lancement de sa section Amazon Haul. En faisant vos achats, vous n'aurez qu'à entrer le code promo AMZHAULFR qui vous permet d'obtenir -50% sur l'ensemble de vos achats ! Attention toutefois : il faut que les articles de votre panier proviennent bien d'Amazon Haul et non du site web classique d'Amazon.

Il ne semble cependant pas y avoir de limitations au nombre d'articles pour lesquels vous pouvez profiter du code promo AMZHAULFR. Il est donc tout à fait possible de réaliser un joli panier avec tous les produits dont vous avez besoin. Tâchez tout de même de ne prendre que ce dont vous avez réellement besoin et d'éviter le phénomène de surconsommation.