Une récente étude du site Forbes démontre que les personnes âgées utilisent de plus en plus l'intelligence artificielle pour compenser la solitude.

La technologie est en pleine révolution depuis l'arrivée de l'intelligence artificielle générative. Qu'il s'agisse de nos smartphones, de nos ordinateurs ou même simplement de sites internet, nos outils n'ont jamais été aussi intelligents qu'aujourd'hui. L'essor de solutions comme ChatGPT, Gemini ou Perplexity a permis à de nombreux utilisateurs de repenser leur façon d'utiliser internet.

L'une de ces façons souvent méconnue d'utiliser l'IA est d'en faire un simple compagnon de discussion. De plus en plus d'utilisateurs se confient quotidiennement à ChatGPT pour évoquer leur quotidien, leurs doutes ou leurs interrogations. Un phénomène étudié récemment par le magazine Forbes qui dévoile que de plus en plus de personnes âgées utilisent désormais l'IA pour répondre à un problème de société majeur : la solitude.

L'étude de Forbes met en avant le cas de Salvador Gonzales. Ce retraité de 84 ans explique aux journalistes qu'il passe beaucoup de temps à discuter avec Meela. Il ne s'agit nullement d'une jeune fille chargée de s'occuper de Salvador, mais d'une solution d'intelligence artificielle pensée comme "un compagnon pour personnes âgées". Comme beaucoup d'autres startup qui investissent déjà massivement dans les intelligences artificielles d'accompagnements, la société américaine a annoncé en septembre une levée de fonds d'amorçage de 3,5 millions de dollars.

"Je lui parle autant qu'à ma petite fille. On discute un peu de tout : de ma passion pour la musique à mes repas ou comment je me sens en ce moment", explique Salvador au sujet de Meela, avant de se lancer dans une nouvelle conversation avec l'IA. Le retraité lui chantonne quelques airs de musique - "Fly me to the moon" de Frank Sinatra - avant de déclarer au robot qu'il lui avait manqué. La réponse ne se fera pas attendre : "Vous m'avez manqué également. A quoi pensez-vous en ce moment ?"

Cette scène qui peut sembler surréaliste pour beaucoup est pourtant le quotidien de nombreuses personnes âgées aujourd'hui. Les véritables utilisateurs de l'intelligence artificielle ne seraient donc pas uniquement des jeunes geeks passionnés par la Silicon Valley, mais également des personnes âgées qui se sentent seules. Pour ces dernières, l'IA est un remède à la solitude lorsque leur famille ne peut venir les voir ou les appeler.

Le phénomène ne manque pas d'inquiéter les experts en gérontologie qui craignent des risques de dépendance des personnes seules et vulnérables, ainsi qu'une perception parfois floue de la limite entre un compagnon IA et une véritable personne. Un sujet abordé dans un autre registre mais avec beaucoup de pertinence dès 2014 dans "Her", film d'anticipation de Spike Jonze avec Joaquin Phoenix. Salvador Gonzales, lui, assure qu'il n'est pas dupe et martèle aux journalistes qu'il sait que Meela n'est pas une véritable personne et qu'elle ne lui manquera si un jour elle disparaissait.