Même Apple et Google mettent en garde : un nouveau virus nommé "Aladdin" s'annonce redoutable pour tous les smartphones

Vous pensiez être à l'abri en ne cliquant sur aucun site douteux ? Cette nouvelle arnaque contourne vos précautions habituelles et inquiète les géants de la tech.

C'est le cauchemar de tout expert en cybersécurité et il est en train de devenir réalité. Jusqu'ici, il était toujours recommandé de ne pas cliquer n'importe où en vous baladant sur le Web. Une bonne majorité des arnaques et tentatives de piratage nécessitent que l'utilisateur soit trompé et clique sur un élément véreux pour télécharger des virus ou logiciels indésirables. Hélas, des pirates informatiques auraient trouvé un moyen de contourner cela et de hacker des ordinateurs sans même avoir à cliquer sur un lien frauduleux.

La simple visite sur un site Web, quel qu'il soit ou presque, serait désormais suffisante pour infecter votre appareil. La menace est si sérieuse que Google et Apple ont récemment dû envoyer des alertes de précaution à de multiples utilisateurs concernés par cette nouvelle arnaque.

Au coeur de cette nouvelle menace, un programme au nom digne des plus grands Disney : baptisé "Aladdin", ce programme a été découvert et révélé par le site d'information Reuters il y a quelques jours. Aladdin n'est cependant pas l'oeuvre d'un petit groupe de pirates informatiques isolés, mais d'une société spécialisée dans le cyber espionnage et déjà connue dans le milieu.

La méthode d'Aladdin est simple, mais diablement efficace. Le programme repose sur les bannières publicitaires de sites Web, identifiant l'adresse IP de la victime et lui affichant des pages de réclame personnalisées. Une fois la publicité affichée, le piège se referme et le programme s'installe sur votre téléphone. Quand il est niché au coeur de l'appareil, Aladdin est capable d'enregistrer tous vos appels et messages, mais également d'activer le micro et les caméras à votre insu.

Officiellement, Aladdin est vendu comme un outil pour de la prévention de crimes. Hélas, des experts chez Google ont déjà identifié plusieurs victimes complètement innocentes. Un simple signe que le programme est donc déjà tombé entre de mauvaises mains.

Se protéger face à Aladdin n'est pas chose aisée. Pour l'heure, les constructeurs recommandent d'activer les modes de protections de vos appareils téléphoniques ("mode isolement" sur iPhone et "Protection avancée" sur un téléphone Android). Le meilleur mode de protection sur Android est notamment disponible à cette adresse. En dehors de cela, le mieux que vous puissiez faire est encore de rester sur des sites fiables que vous connaissez déjà bien et qui auront moins de chances de distribuer des publicités infectées.