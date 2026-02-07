Avertissement officiel du FBI : ces applications censées vous protéger sont en réalité des arnaques, comment les repérer

Ces applications sont piégées et sont des sources de fraudes capables de contourner toutes les protections classiques.

Le FBI tire la sonnette d'alarme face à une recrudescence d'escroqueries numériques particulièrement élaborées. Dans un avertissement officiel, l'agence américaine appelle les utilisateurs d'Apple, Google et Microsoft à la plus grande vigilance face à des fraudeurs capables de se faire passer pour des banques, des services de support technique, ou même des institutions de confiance.

Ces arnaques, regroupées sous le nom de "Phantom Hacker", reposent sur un scénario bien rodé : une prise de contact non sollicitée, un discours alarmiste et une fausse solution présentée comme urgente. Résultat : des victimes persuadées d'agir pour leur sécurité… alors qu'elles livrent elles-mêmes l'accès à leurs comptes et à leur argent.

La première étape de ces escroqueries consiste souvent en un appel téléphonique, un SMS ou une notification affirmant qu'un compte bancaire ou un appareil a été compromis. L'interlocuteur se présente comme un conseiller officiel et pousse la victime à agir rapidement pour "bloquer l'attaque". La pression psychologique joue un rôle central dans la réussite de la fraude.

Deuxième levier utilisé par les escrocs : l'installation d'une application. Présentée comme un outil de vérification ou de protection, celle-ci permet en réalité aux cybercriminels de prendre le contrôle à distance de l'appareil, d'accéder aux données personnelles et parfois même de valider des transactions bancaires à l'insu de l'utilisateur.

Dernier volet particulièrement préoccupant : la manipulation financière directe. Dans certains cas documentés par le FBI, les victimes sont encouragées à transférer leur argent vers des comptes "sécurisés", qui appartiennent en réalité aux escrocs. Une fois le virement effectué, il est généralement impossible de récupérer les fonds, malgré l'intervention des banques.

Face à ces pratiques, le FBI s'efforce de partager des règles simples mais essentielles : aucune banque ou entreprise sérieuse ne demandera jamais d'installer une application, de fournir des identifiants ou de déplacer de l'argent à la suite d'un appel ou d'un message inattendu. En cas de doute, la seule bonne réaction consiste à couper la communication et contacter soi-même l'organisme concerné via ses canaux officiels.

Si ces arnaques concernent principalement les États-Unis, ce mode opératoire demeure universel et peut, à tout moment, se transposer en Europe.