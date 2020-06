Xbox One : notre guide d'achat des meilleures offres

En cette période de confinement, vous pourriez être tenté de vous procurer une Xbox One pour combattre l'ennui. C'est peut-être l'occasion rêvée, puisque des promotions exceptionnelles sont en cours. Voici notre guide d'achat.

[Mise à jour le 26 mars 2020 à 12h34] À seulement quelques mois de la sortie de la Xbox Series X, la One se brade de plus en plus. Que ce soit la version d’origine ou ses déclinaisons, vous pouvez l’obtenir à un prix réduit, le tout avec des centaines de titres disponibles. Action, jeux de rôle, horreur, vous aurez accès à un catalogue fourni, qui plaira à chacun. En ce moment, l’abonnement Xbox Game Pass ne coûte qu’un euro, en raison de la pandémie mondiale. Habituellement, il faudra compter 10 fois ce tarif pour s’offrir ce service. C’est donc l’occasion rêvée pour profiter d’un large catalogue, qui a dernièrement reçu des jeux exceptionnels comme NBA 2K20 ou Ori and the Will of the Wisps. Certains titres à venir, comme Resident Evil 3, sont parfaits pour se lancer dans une expérience dépaysante, d'horreur et haletantes. Même si son héritière a commencé à se dévoiler et arrivera d'ici quelques mois, la One continuera de recevoir pendant quelques années les derniers jeux du moment.