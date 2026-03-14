Adieu Waze ! Google décide d'enterrer l'application en dévoilant un nouveau projet

Google vient de dévoiler ses plans à venir pour rivaliser et mettre fin à Waze.

Si vous demandez l'avis d'un automobiliste sur la meilleure application pour le suivi de la route, il y a de fortes chances que ce dernier vous réponde Waze. Depuis sa toute première version sortie en 2008, l'application d'assistant à la conduite a fait beaucoup de chemin et a connu nombre d'améliorations.

Désormais imposé comme l'une des références sur le marché, Waze accompagne régulièrement près de 40% du parc de véhicules de particuliers (selon mairesdefrance.com). Seulement voilà, cet immense succès attire forcément des concurrents. Le géant Google a notamment dévoilé ses plans pour améliorer drastiquement sa célèbre application Maps et cette dernière risque de faire très mal à Waze et son parc d'utilisateurs.

A travers un billet de blog publié début mars 2026, la firme de Mountain View a dévoilé de nouvelles fonctionnalités à venir sur Google Maps. Tout d'abord, l'application va bénéficier du savoir-faire de sa maison-mère en matière d'intelligence artificielle. Il sera désormais possible de formuler des demandes complexes comme "trouve moi un restaurant à proximité qui fasse des plats végétariens et ne soit pas rempli à telle heure".

Mais il ne s'agit pas de la fonctionnalité qui nous intéresse aujourd'hui. Dans son annonce, Google dévoile également le nouveau mode "navigation immersive" à destination des automobilistes. Là où Google Maps ne se différenciait absolument pas de son utilisation piétonne lorsque l'on était en voiture, ce mode n'est pas sans rappeler Waze dans son esthétique.

Une fois activé, ce mode vous permet de profiter d'une vue en 3D de votre véhicule et de votre environnement. Les bâtiments apparaissent ainsi bien plus clairement afin que vous puissiez appréhender au mieux votre itinéraire, comprendre les parcours alternatifs proposés pour atteindre votre destination et profiter de nouvelles informations comme la présence de parkings et la localisation de leurs entrées.

Ce nouveau Google Maps est d'ores-et-déjà disponible aux Etats-Unis. Son déploiement sur nos appareils Android et iOS devrait se faire d'ici les prochains mois alors guettez les mises à jour de l'application !