Carte vitale dématérialisée : la nouvelle application lève de nombreuses inquiétudes

Parue hier sur Android et iOS, la nouvelle application de l'Assurance Maladie, "Carte Vitale", suscite déjà la controverse. Malgré son côté pratique, elle cumule de nombreux défauts qui déplaisent aux Français.

Après la carte bancaire et la carte d'identité, c'est au tour de la carte vitale d'être dématérialisée sur son smartphone. Une toute nouvelle application, sobrement intitulée "carte Vitale", a été déployée sur Android et iOS ce 11 mars 2025. Le logiciel, qui se veut utile et simple d'utilisation, permet d'enregistrer sa carte vitale sur son smartphone, prévenant ainsi les risques d'oubli ou de pertes de carte physique.

Malgré sa praticité, la nouvelle application fait déjà débat. Les Français n'ont pas manqué de souligner quelques défauts, qui amènent certains à tourner le dos à ce tout nouveau logiciel.

"Carte Vitale", l'application de trop

L'application "Carte Vitale" n'a pas manqué de susciter certains commentaires dépréciatifs sur Internet. Les Français ont déploré la multiplication des applications pour la numérisation de leurs diverses cartes. Avec le lancement de "France Identité" en 2021, qui permet d'enregistrer carte d'identité et permis de conduire, il devient alambiqué pour certains de se repérer parmi les différents logiciels. Mentionnons également les diverses applications comme Apple Pay, Google Pay ou Samsung Pay, qui numérisent quant à elles les cartes bancaires.

"Personne ne s'est dit que c'était plus intelligent de tout centraliser sur FranceIdentité plutôt que d'avoir des apps différentes ?", commente un internaute sur le réseau social X. "C'est utile mais il faut arrêter de multiplier les apps, pourquoi ne pas tout centraliser en un", le rejoint un autre. Des commentaires qui ont été entendus par Guillaume Rozier, ingénieur français et conseiller du président de la République. "Oui, c'est une piste à explorer", a-t-il écrit sur son compte X.

Le logiciel est-il dangereux ?

D'autres internautes se sont permis de souligner les risques encourus par le téléchargement de "Carte Vitale". "Et si tu perds ton téléphone ? Ou qu'on te le vole... Tu fais quoi ?", s'inquiète un internaute sur X. "Et si on se fait voler son téléphone, on perd tout", constate un second. Des interrogations légitimes qui concerne une partie des Français, soucieux de perdre leurs données sensibles.

Pourtant, la perte de votre téléphone ne signifie pas pour autant le vol de vos informations inscrites sur "Carte Vitale". L'application est sans surprise très encadrée et sécurisée, limitant au mieux les risques d'usurpation d'identité. Il est bon de savoir qu'à chaque utilisation de votre carte vitale vous sera demandé un code secret. À partir du printemps prochain, le logiciel intègrera un second processus d'activation, qui passera par une authentification via "France Identité".