Plus besoin de présenter son billet et sa carte d'identité à bord des TGV, la SNCF simplifie enfin les règles

Plus besoin de sortir vos papiers à bord des TGV, la SNCF va déployer un système simplifié de contrôle.

A bord des TGV de la SNCF, on connaît tous la double vérification des titres de transports. Tout d'abord aux portiques, on présente son billet papier ou numérisé, puis à l'intérieur des wagons, lorsque les contrôleurs viennent vérifier à nouveau les titres de transport, en vérifiant qu'il vous appartiennent bien. C'est à ce moment-là qu'il faut présenter sa pièce d'identité originale au format papier, notamment pour les détenteurs d'un abonnement TVG INOUI ou d'une carte avantage SNCF Voyageurs. Et si on vous dit que ce processus fastidieux ne sera bientôt plus que de l'histoire ancienne ?

La SNCF teste justement une nouvelle fonctionnalité pour faire gagner du temps au voyageur, qui sera disponible pour l'ensemble des clients d'ici quelques semaines, annonce-t-elle dans un communiqué, le temps de recueillir suffisamment de retours et d'effectuer des ajustements techniques si nécessaire.

L'application France Identité, téléchargeable gratuitement dans le Play Store ou l'App Store. © Linternaute.com

Ce nouveau système de contrôle prend la forme d'une application gratuite développée par le ministère de l'Intérieur et accessible à tous, France Identité, qui permet de réaliser en même temps le contrôle du billet et de la carte d'identité. Un seul geste suffit pour les contrôleurs qui scannent avec leur appareil le QR code chiffré généré par l'application ouverte sur votre smartphone. Précisons toutefois que cette application n'est absolument pas obligatoire, vous pouvez tout à fait présenter votre pièce d'identité au format papier.

Comment utiliser France Identité ? La démarche est simple. Vous vous créez un compte sur France Identité et vous scannez votre carte d'identité dans l'application en un clic. Attention, il faut cependant pouvoir posséder une carte d'identité au format bancaire, le dernier format en date. Et le contrôle ne peut être réalisable que si vous avez bien renseigné vos nom, prénom et date de naissance au moment de l'achat de votre billet. Ce sont les seules informations nécessaires au contrôleur pour retrouver le billet de train correspondant à l'identité du voyageur.

L'application étant pour le moment en phase de test à bord des TGV INOUI de la SNCF, il est nécessaire de disposer de la version bêta de l'application gouvernementale. Autrement, un peu de patience pour l'utiliser, cela ne saurait tarder ! Rappelons que tant que vous ne disposez pas de cette application gouvernementale, seuls les documents d'identité originaux au format papier sont acceptés pour les contrôles à bord des trains de la SNCF. Toute autre présentation de carte nationale d'identité dématérialisée est refusée.