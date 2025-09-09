Keynote Apple 2025, en direct : l'iPhone 17 dévoilé avec une nouveauté jamais vue

La keynote Apple du marci 9 décembre s'est achevée avec plusieurs nouveaux produits. Apple en a profité pour dévoiler l'un de ses appareils les plus fins au monde.

En direct

20:42 - L'iPhone 17 est au même prix que l'iPhone 16 avec le double de stockage Alors que l'iPhone 16 en 128 Go était proposé à partir de 969 euros en France, l'iPhone 17 est affiché au même tarif ! Petit bonus cependant : l'iPhone 17 dispose du double de stockage de son prédécesseur en proposant un stockage de base de 256 Go. 20:14 - C'est la fin de cette keynote Apple 2025 Apple vient de clôturer sa conférence. La keynote de rentrée n'aura donc duré qu'un peu plus d'une heure, mais aura été riche en nouveautés. Pas de surprises toutefois puisque l'ensemble des produits dévoilés était pressenti avant le lancement de la conférence. 20:13 - Apple supprime le 128 Go et annonce la date de sortie de l'iPhone 17 Les nouveaux iPhone 17 et iPhone 17 Pro ne disposent désormais que d'une capacité de stockage minimum de 256 Go (contre 128 Go par le passé). L'ensemble des iPhone 17 sera disponible d'ici quelques jours. 20:05 - L'iPhone 17 Pro intègre trois capteurs photo de 48 Mpx Pour la première fois, l'iPhone dispose des mêmes mégapixels sur l'ensemble de ses caméras arrières. Le grand angle, l'ultra grand angle et le téléobjectif x4 disposent tous de 48 Mpx pour de meilleurs détails capturés sur vos clichés. 19:59 - Apple dévoile l'iPhone 17 Pro, son iPhone le plus performant à ce jour Nouvelle puce A19 Pro, nouveau design avec bloc photo plus épais et dos qui se détache, l'iPhone 17 Pro se veut être le smartphone le plus puissant d'Apple. Disponible en plusieurs coloris dont un nouveau orange qui n'a jamais été introduit auparavant pour un iPhone. 19:55 - L'iPhone Air est garanti de disposer d'une journée entière d'autonomie Voici le point le plus stressant pour beaucoup concernant l'iPhone Air et sa finesse : l'autonomie. Apple garantit que son iPhone Air est capable de tenir pendant une journée entière, mais il faudra tester cela évidement. 19:52 - L'iPhone Air embarque un capteur photo de 48 Mpx Capable de shooter avec quatre types de focales intégrées, l'iPhone Air ne dispose que d'une seule caméra surtout pensée pour le grand angle et le zoom x2. Cette caméra embarque un capteur de 48 Mpx, mais avec une configuration de 24 Mpx par défaut, capable de réaliser de jolis clichés. 19:50 - L'iPhone Air intègre la puce modem C1X Cette nouvelle version d'iPhone Air dispose d'une toute nouvelle puce entièrement conçue par Apple pour de meilleures connexions cellulaires ou par internet. Voilà qui devrait vous garantir d'excellentes vitesses de connexion ! 19:46 - Apple dévoile l'iPhone Air, son smartphone le plus fin au monde Avec 5,6 mm d'épaisseur, l'iPhone Air est le smartphone le plus fin qu'Apple ait jamais crée. Il dispose d'un écran Super Retina XDR avec une fluidité ProMotion et une dalle résistante aux rayures et chutes. Le cadre en titane lui garantit également un poids très léger. L'iPhone Air embarque une seule caméra arrière. Disponible en noir, blanc, doré et bleu d'ici les prochains jours. 19:41 - "Center stage" est désormais intégré à l'iPhone L'iPhone 17 dispose de la fonctionnalité "center stage" pour détecter automatiquement le nombre de personnes devant son objectif et ajuster automatiquement l'angle de vue grâce à l'intelligence artificielle. 19:39 - L'iPhone 17 intègre de nouveaux capteurs photo L'iPhone 17 intègre désormais deux capteurs photo de respectivement 48 et 12 Mpx pour du grand angle et de l'ultra grand angle. Cette année, Apple intègre également une nouvelle caméra selfie avec un capteur plus grand pour capturer plus de détails. 19:37 - L'iPhone 17 intègre une nouvelle puce A19 Construite pour Apple Intelligence et la gestion d'applications, la puce A19 équipe l'iPhone 17 pour délivrer de meilleures performances que la génération précédente. 19:36 - L'iPhone 17 dispose enfin de la technologie ProMotion ! ENFIN ! Voilà une fonctionnalité attendue depuis des années sur l'iPhone de base qui se dote désormais de la technologie ProMotion afin d'afficher une fréquence de rafraichissement pouvant monter jusqu'à 120 Hz. 19:35 - Apple dévoile le nouvel iPhone 17 Voici le nouvel iPhone 17 ! La majorité des fuites d'informations étaient vraies avec un design déjà connu pour la version de base de l'iPhone 17. Pas d'iPhone 17 Plus de prévu cette année, mais la gamme prévoit plusieurs améliorations. 19:30 - La nouvelle Apple Watch Ultra 3 met l'accent sur son écran Ecran plus grand et lumineux, nouvelle puce pour de meilleures performances... Voici peu ou prou les nouveautés de l'Apple Watch Ultra. Cette dernière dispose désormais d'un affichage LTPO "toujours activé" qui ne consomme presque pas de batterie. L'Apple Watch Ultra 3 intègre également la connexion 5G et par satellite afin d'être capable d'envoyer et recevoir des message de n'importe où, même en cas d'urgence. 19:26 - L'Apple Watch SE 3 est annoncée Nouveaux cadrans, ajout d'haut-parleurs, charge deux fois plus rapide, écran "toujours allumé", nouvelle puce S10, meilleur écran... Voici l'Apple Watch Series SE, la montre connectée la plus abordable de la firme. Cette dernière prend désormais en charge les gestes, le suivi de l'ovulation ou encore la détection des chutes. Disponible en coloris doré et noir. 19:22 - L'Apple Watch Series 11 intègre le suivi de l'hypertension En analysant votre pression sanguine, l'Apple Watch Series 11 est capable de vous alerter en cas de possible cas d'hypertension. Cela devrait vous permettre de joindre les secours les plus proches à temps ou de régler la situation pour surveiller votre santé. 19:20 - L'Apple Watch Series 11 est officielle Après un long spot vidéo de témoignages mettant en valeur les fonctionnalités de santé de la montre connectée, Apple dévoile la 11e génération d'Apple Watch. Cette dernière est pourvue d'une nouvelle puce plus performante, un écran deux fois plus résistant que pour l'Apple Watch Series 10 et une connectivité 5G améliorée. Cette dernière vous permettra d'obtenir un bien meilleur réseau. 19:16 - Les AirPods Pro 3 sont disponibles dès aujourd'hui à 249 dollars Les précommandes pour les AirPods Pro 3 s'ouvrent aujourd'hui. Les écouteurs restent au même prix que leurs prédécesseurs aux Etats-Unis avec un tarif de 249 dollars. Il faudra attendre de voir le prix officiel en France d'ici quelques heures. 19:14 - Les AirPods Pro 3 disposent d'une meilleure autonomie 8h d'écoute avec la réduction de bruit active (contre 6 sur les AirPods Pro 2) et 10h d'écoute au total... Ces AirPods Pro 3 améliorent grandement l'autonomie des écouteurs haut de gamme d'Apple. LIRE PLUS

Bien évidemment, si la keynote Apple de septembre est la plus suivie chaque année, c'est grâce à son officialisation du nouvel iPhone. Cette année, c'est l'iPhone 17 qui a été dévoilé avec plusieurs versions.

Le modèle de base de l'iPhone 17 reprend le design du précédent iPhone 16 en cinq coloris : noir, blanc, bleu, vert et rose. Les nouveautés majeures concernent le nouvel écran qui dispose de ProMotion pour une fluidité semblable à l'écran des iPhone Pro, mais également une nouvelle puce A19 pour de meilleures performances. La caméra selfie est également améliorée et boostée à l'IA pour repérer automatiquement le nombre de personnes dans votre scène.

L'iPhone 17 dit également adieu à son stockage de base de 128 Go. Le smartphone n'est désormais proposé qu'en 256 Go comme premier choix, mais cela est bien plus intéressant que l'année précédente puisque l'iPhone 17 est commercialisé pour seulement quelques euros de plus que son prédécesseur tout en proposant un stockage doublé.

Mais la star de la soirée était l'iPhone Air. Ce nouveau téléphone mise tout sur sa finesse extrême pour s'imposer comme l'iPhone le plus fin jamais conçu par Apple. Avec une épaisseur de 5,6 mm seulement, il rivalise directement avec le Samsung Galaxy S25 Edge et ses 5,8 mm d'épaisseur. Outre son design, l'iPhone 17 Air embarque plusieurs des dernières technologies d'Apple, dont la puce A19 Pro, un écran ProMotion 120 Hz et un capteur photo principal de 48 mégapixels.

Les autres modèles ne seront pas en reste, avec de nombreuses améliorations étaient attendues au niveau de la photo (zoom fusion jusqu'à 8x, trois capteurs photo 48 Mpx), des performances (nouvelle puce A19 Pro pour l'iPhone 17 Pro et Pro Max) et de l'autonomie. Voici la gamme attendue cette année :

iPhone 17

iPhone Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

L'iPhone 17 et l'iPhone 17 Pro Max en profitent pour subir un petit changement de design. Ce dernier comprend un bloc photo plus visible ainsi qu'un cadre rectangulaire au dos du smartphone pour une nouvelle identité. Les iPhone 17 Pro et Pro Max sont disponibles en noir, blanc et orange.

Lors de la keynote 2025, Apple a également levé le voile sur de nouvelles Apple Watch. Si de nombreux fans de la marque à la pomme ont été assez déçus du peu de changements opérés sur l'Apple Watch Series 10, la dernière keynote risque de les laisser sur leur faim à nouveau. L'Apple Watch Series 11 ne représente pas une évolution majeure pour la célèbre montre connectée, mais signerait plutôt une petite amélioration. Elle intègre notamment la puce S10, une meilleure autonomie, un écran bien plus résistant et une connectivité 5G.

L'Apple Watch Ultra dispose également d'une nouvelle version. Sobrement baptisée "Apple Watch Ultra 3", cette génération à venir bénéficie notamment d'un écran amélioré avec des bordures bien plus fines pour davantage de confort et de lisibilité. Mais la grosse nouveauté de l'Apple Watch Ultra 3 réside dans un tout nouveau mode de connexion encore inédit pour une montre connectée Apple : la prise en charge de la connexion par satellite. Ce réseau permettrait de pouvoir utiliser plusieurs services de la montre (appels, messages...) même lorsque vous ne bénéficiez d'aucun réseau de communication proche.

Enfin, l'Apple Watch SE 3 a été annoncée comme la nouvelle génération de montre connectée Apple abordable. Pourvue de la puce S10 et des derniers gestes disponibles sur la série principale, l'Apple Watch SE intègre également un écran toujours activé pour une meilleure visibilité ainsi que le suivi de votre score de sommeil et une charge rapide.

Voilà plusieurs années maintenant qu'Apple était attendu au tournant concernant les AirPods Pro 3. Il faut dire que la deuxième génération s'avère toujours excellente aujourd'hui et figure aisément parmi les meilleurs écouteurs sans-fil avec réduction de bruit.

Les AirPods Pro 3 sont enfin officiels. S'ils ne présentent pas de gros changements au niveau du design, ces écouteurs haut de gamme présentent plusieurs nouvelles fonctionnalités comme le suivi du rythme cardiaque et la traduction de vos interlocuteurs en temps réel.

Côté logiciel, la firme n'a pas présent plus en détail iOS 26 et son nouveau look, mais a également ignoré une grande partie du segment intelligence artificielle, incarnée par Apple Intelligence. D'après les rumeurs, l'IA d'Apple proposerait de nouvelles fonctionnalités avancées pour la photo (retouches en temps réel, gomme magique...) mais aussi pour l'interface utilisateur d'ici 2026. Il faudra donc rester patient pour espérer avoir davantage d'informations sur le sujet.