Keynote Apple 2025 : le résumé de toutes les annonces

La dernière keynote s'est achevée avec plusieurs grosses annonces concernant l'iPhone 17, l'iPhone Air, les montres Apple Watch et les AirPods Pro 3. Notre résumé de la soirée.

La dernière keynote Apple a permis à la firme de dévoiler plusieurs grosses nouveautés. Bien que la conférence n'ait pas réservé de grosses surprises par rapport aux attentes, les annonces étaient nombreuses. Au programme : l'iPhone 17, l'iPhone Air, les AirPods Pro 3 et de nouvelles montres connectées Apple Watch. On vous résumé l'ensemble des annonces effectuées pendant la dernière keynote Apple.

Bien évidemment, si la keynote Apple de septembre est la plus suivie chaque année, c'est grâce à son officialisation du nouvel iPhone. Cette année, c'est l'iPhone 17 qui a été dévoilé avec plusieurs versions. Les nouveautés majeures concernent le nouvel écran qui dispose de ProMotion pour une fluidité semblable à l'écran des iPhone Pro, mais également une nouvelle puce A19 pour de meilleures performances. La caméra selfie est également améliorée et boostée à l'IA pour repérer automatiquement le nombre de personnes dans votre scène.

L'iPhone 17 dit également adieu à son stockage de base de 128 Go. Le smartphone n'est désormais proposé qu'en 256 Go comme premier choix, mais cela est bien plus intéressant que l'année précédente puisque l'iPhone 17 est commercialisé pour seulement quelques euros de plus que son prédécesseur tout en proposant un stockage doublé.

Mais la star de la soirée était l'iPhone Air. Ce nouveau téléphone mise tout sur sa finesse extrême pour s'imposer comme l'iPhone le plus fin jamais conçu par Apple. Avec une épaisseur de 5,6 mm seulement, il rivalise directement avec le Samsung Galaxy S25 Edge et ses 5,8 mm d'épaisseur. Outre son design, l'iPhone 17 Air embarque plusieurs des dernières technologies d'Apple, dont la puce A19 Pro, un écran ProMotion 120 Hz et un capteur photo principal de 48 mégapixels.

Les autres modèles ne seront pas en reste, avec de nombreuses améliorations au niveau de la photo (zoom fusion jusqu'à 8x, trois capteurs photo 48 Mpx), des performances (nouvelle puce A19 Pro pour l'iPhone 17 Pro et Pro Max) et de l'autonomie. Voici la gamme attendue cette année :

iPhone 17

iPhone Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

L'iPhone 17 et l'iPhone 17 Pro Max en profitent pour subir un petit changement de design. Ce dernier comprend un bloc photo plus visible ainsi qu'un cadre rectangulaire au dos du smartphone pour une nouvelle identité. Les iPhone 17 Pro et Pro Max sont disponibles en noir, blanc et orange.

Lors de la keynote 2025, Apple a également levé le voile sur de nouvelles Apple Watch. Si de nombreux fans de la marque à la pomme ont été assez déçus du peu de changements opérés sur l'Apple Watch Series 10, la dernière keynote risque de les laisser sur leur faim à nouveau. L'Apple Watch Series 11 ne représente pas une évolution majeure pour la célèbre montre connectée, mais signerait plutôt une petite amélioration. Elle intègre notamment la puce S10, une meilleure autonomie, un écran bien plus résistant et une connectivité 5G.

L'Apple Watch Ultra dispose également d'une nouvelle version. Sobrement baptisée "Apple Watch Ultra 3", cette génération à venir bénéficie notamment d'un écran amélioré avec des bordures bien plus fines pour davantage de confort et de lisibilité. Mais la grosse nouveauté de l'Apple Watch Ultra 3 réside dans un tout nouveau mode de connexion encore inédit pour une montre connectée Apple : la prise en charge de la connexion par satellite. Ce réseau permettrait de pouvoir utiliser plusieurs services de la montre (appels, messages...) même lorsque vous ne bénéficiez d'aucun réseau de communication proche.

Enfin, l'Apple Watch SE 3 a été annoncée comme la nouvelle génération de montre connectée Apple abordable. Pourvue de la puce S10 et des derniers gestes disponibles sur la série principale, l'Apple Watch SE intègre également un écran toujours activé pour une meilleure visibilité ainsi que le suivi de votre score de sommeil et une charge rapide.

Voilà plusieurs années maintenant qu'Apple était attendu au tournant concernant les AirPods Pro 3. Il faut dire que la deuxième génération s'avère toujours excellente aujourd'hui et figure aisément parmi les meilleurs écouteurs sans-fil avec réduction de bruit.

Les AirPods Pro 3 sont enfin officiels. S'ils ne présentent pas de gros changements au niveau du design, ces écouteurs haut de gamme présentent plusieurs nouvelles fonctionnalités comme le suivi du rythme cardiaque et la traduction de vos interlocuteurs en temps réel.

Côté logiciel, la firme n'a pas présent plus en détail iOS 26 et son nouveau look, mais a également ignoré une grande partie du segment intelligence artificielle, incarnée par Apple Intelligence. D'après les rumeurs, l'IA d'Apple proposerait de nouvelles fonctionnalités avancées pour la photo (retouches en temps réel, gomme magique...) mais aussi pour l'interface utilisateur d'ici 2026. Il faudra donc rester patient pour espérer avoir davantage d'informations sur le sujet.