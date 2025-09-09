AirPods Pro 3 : les nouveaux écouteurs ne seraient pleinement fonctionnels qu'en 2026

Les nouveaux AirPods Pro 3 embarqueraient quelques nouveautés, mais Apple retiendrait ces dernières jusqu'en 2026.

Si tous les yeux de la keynote Apple de ce mardi 9 septembre sont tournés vers le nouvel iPhone 17, cette conférence devrait également lever le voile sur les AirPods Pro 3. Cette nouvelle génération des écouteurs sans-fil les plus avancés de la firme est attendue depuis plusieurs années. La succès des AirPods Pro 2 n'est pas à douter et cette troisième version devrait s'accompagner de plusieurs nouveautés.

Hélas, selon les informations des équipes du site spécialisé 9to5Mac, les AirPods Pro 3 auraient quelques retards sur certaines fonctionnalités. Petit tour d'horizon des informations à connaître au sujet des nouveaux écouteurs haut de gamme d'Apple.

Quelles seront les nouveautés des AirPods Pro 3 ?

Cela fait maintenant plusieurs années que des rumeurs autour des AirPods Pro 3 circulent sur le net. Certaines sont cependant plus persistantes que d'autres et sérieuses de par leurs sources. Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg et grand habitué des fuites d'informations d'Apple, écrivait déjà sur le sujet il y a plusieurs mois.

Outre une amélioration globale du son délivré par les écouteurs et des microphones intégrés, les AirPods Pro 3 se distingueraient de leurs prédécesseurs au niveau des fonctionnalités de santé et du pratique.

La traduction en temps réel

La première grosse nouveauté des AirPods Pro 3 va faciliter la vie des voyageurs. Ces écouteurs disposeraient d'une fonctionnalité de traduction en temps réel. Les AirPods analyseront donc en direct la langue parlée afin de la traduire dans vos oreilles. Repérée au sein d'un code source il y a quelques semaines, cette fonctionnalité pourrait n'être disponible qu'après le lancement officiel des AirPods Pro 3 selon les infos de 9to5Mac.

Nouvelle puce pour une nouvelle vie

Les AirPods Pro 3 devraient bénéficier d'une toute nouvelle puce baptisée H3 pour gérer les opérations et l'autonomie des écouteurs. Cette dernière permettrait de délivrer de meilleures performances au global tout en assurant une autonomie en hausse par rapport à celle des AirPods Pro 2 qui montait à 6h d'écoute.

De l'intelligence artificielle dans vos oreilles

Ce détail est encore un peu flou à l'heure actuelle, mais Mark Gurman avait déclaré il y a quelques mois "qu'Apple travaillant sur de nouveaux AirPods Pro dotés de caméras externes et d'intelligence artificielle pour analyser l'environnement de l'utilisateurs et lui fournir des informations." Cette nouveauté devrait permettre aux possesseurs d'AirPods Pro 3 de profiter de nouvelles capacités pour Apple Intelligence en analysant leur environnement et en envoyant des requêtes directement en vocal pour solliciter l'IA d'Apple.

Quel prix et date de sortie pour les AirPods Pro 3 ?

A leur sortie, les AirPods Pro 2 étaient affichés au tarif de 249 euros en magasin et sur le site officiel d'Apple. Pour la troisième génération, il est probable que la firme décide d'augmenter ses prix pour suivre l'inflation et les tarifs de la politique de Donald Trump. Cela pourrait ainsi faire grimper la facture à 299 euros, voire plus. Les AirPods Pro 3 devraient être dévoilés ce mardi 9 septembre pour une sortie d'ici les prochaines semaines.