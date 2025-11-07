Les bornes de recharge victimes d'un piratage massif, elles sont la nouvelle cible des arnaques

Adopter les bons gestes lorsque vous rechargez votre véhicule vous évitera de mauvaises surprises.

Avec près de six millions de véhicules électriques sur le sol européen, la conduite dite "verte" est en plein boom depuis quelques années. Les constructeurs le savent et installent de plus en plus de bornes de recharge sur les aires d'autoroute et bornes de stationnement. Hélas, cet essor n'a pas échappé aux cybercriminels qui font désormais de ces bornes une cible parfaite pour dérober vos informations.

Le site Miio, spécialiste européen de la recharge des véhicules électriques, alerte sur de multiples arnaques en pleine recrudescence depuis quelques années. Si vous avez l'habitude d'utiliser des bornes de recharge électrique, il convient d'adopter les bons gestes au risque de le regretter et de tomber dans le piège des arnaques à distance et du "quishing". On vous explique.

La première grosse arnaque en vogue du côté des bornes de recharge concerne les QR Codes. Cette technique est de plus en plus utilisée un peu partout et nous avions même déjà fait un article sur le sujet il y a un peu plus d'un an. Les cybercriminels vont simplement déposer un QR Code sur les bornes de recharge pour signaler aux automobilistes qu'ils doivent le scanner pour régler leurs recharges. Bien évidemment, cette information est fausse et le code en question va rediriger l'automobiliste vers une arnaque.

Une fois que l'usager rentrera ses informations de paiement en pensant régler sa recharge, le piège se referme. Les pirates récupèrent alors toutes les informations privées de l'automobiliste pour les utiliser ou les revendre en ligne. La victime, quant à elle, ne se rendra compte de rien à moins que l'on accède à ses comptes bancaires par la suite. Cette technique porte même un nom : le quishing.

L'étude du site Miio met également en avant les piratages des bornes elles-mêmes et de leurs opérateurs. En novembre dernier, une fuite massive de données avait conduit à l'exposition de plus de 116 000 informations de clients de bornes de charge.

Afin de se protéger, les équipes de Miio rappellent les gestes à éviter : ne scannez pas un QR Code qui vous parait un peu trop suspect. En cas de doute, vérifier par vous-mêmes si la direction renvoyée par le code est bien le site officiel que vous pouvez trouver avec une recherche Google. N'utilisez également que des bornes d'opérateurs reconnus pour éviter les mauvaises surprises.

Enfin, et il s'agit d'un conseil à appliquer tous les jours : évitez de vous connecter à des réseaux Wi-Fi publics. Quand bien même ces derniers vous permettraient de payer le rechargement de votre voiture, ces réseaux sont généralement trop peu sécurisés et peuvent mener à une arnaque ou un vol de vos données.