Adieu disques durs et clés USB : cet objet transparent de Microsoft promet de stocker vos données pendant 10 000 ans

Nos bons vieux supports de stockage vont fortement s'améliorer grâce à cette technologie.

Les clés USB, les cartes mémoire et les disques durs externes ont pris un coup lors de l'émergence du cloud mais restaient d'excellents objets pour stocker nos données de manière sécurisée. Aussi petits que faciles à utiliser, ils disposent de toutes sortes de fonctions comme le stockage de photo, la sauvegarde de documents et bien d'autres usages. Ces objets ne sont cependant pas sans défauts : ils sont relativement petits, faciles à égarer, peuvent être cassés et disposent d'une limite de stockage pour les fichiers.

Heureusement, une nouvelle alternative est déjà en cours de développement. Ce projet ne vient pas d'une entreprise inconnue au bataillon, puisque c'est Microsoft qui est au coeur de ce remplaçant des cés USB ou disques durs. Aussi surprenant que cela puisse paraître, ce projet repose sur un matériau à la fois simple, mais révolutionnaire : le verre.

Cette expérimentation, baptisée "projet Silica", repose sur une idée simple : utiliser un matériau quasi indestructible pour stocker nos données les plus précieuses sur le long terme. Oubliez donc les petites puces électroniques et autres technologie fragiles et désuètes, le projet Silica a tout de la technologie de stockage de demain.

Microsoft utilise des plaques de verre de quartz ainsi qu'une technologie avancée de lasers femtosecondes pour son projet Silica. Ces lasers sont ultra-rapides à opérer et viennent graver vos données directement à l'intérieur même de la structure du verre. Une fois que les données sont inscrites dans le verre, ces dernières sont fixées et stables.

Mais est-ce si fiable ? La réponse semble oui puisque le principal avantage de ce projet tient dans la durée de vie des matériaux et de l'information stockée : jusqu'à 10 000 ans selon Microsoft. Le verre utilisé est résistant aux chutes, à la chaleur, à l'eau et aux champs électromagnétiques qui peuvent parfois affecter nos supports actuels. En comparaison, nos disques durs actuels bénéficient généralement d'une durée de vie pouvant aller jusqu'à 10, 20 ou 30 ans tout au plus.

Côté capacité, c'est également une énorme avancée technologique. Le projet Silica permettrait de stocker plusieurs téraoctets de données, ce qui est l'équivalent de milliers de films très haute définition.

Pour le moment, le projet Silica vise surtout les grandes entreprise et données stockées "à froid". Comprenez qu'il s'agit de données qui doivent être stockées très longtemps et qui ne seront que peu consultées. Ce projet est toujours en phase de recherche à l'heure actuelle, et il faudra sûrement patienter encore quelques années avant de pouvoir le trouver dans le commerce.