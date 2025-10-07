iPad Pro M5 : cet petit détail indique que son lancement serait imminent

Le prochain produit Apple à venir serait l'iPad Pro M5 si on en croit quelques indices disponibles sur la toile depuis quelques jours.

Apple se préparerait-il à annoncer son nouvel iPad Pro M5 en catimini ? C'est en tout cas la piste suggérée par plusieurs indices depuis quelques semaines. Récemment, la firme avait fait le tour des réseaux sociaux après qu'une vidéo d'un youtuber russe ne dévoile une nouvelle tablette encore non annoncée par Apple : l'iPad Pro M5.

Un autre détail vient récemment de pointer en direction d'une sortie imminente pour ce fameux iPad Pro M5. Plusieurs internautes ont remarqué que les temps de livraison du dernier iPad Pro M4 étaient bien plus longs que d'habitude. Un détail pour certains, mais un indice précieux pour d'autres puisque Apple a tendance à baisser les stocks de ses produits sur le point d'être remplacés par une nouvelle génération.

Outre ce nouvel iPad Pro M4, Apple serait également sur le point d'annoncer un nouveau MacBook Pro pourvu de la puce M5. Le dernier ordinateur portable MacBook Pro M4 subissant actuellement les mêmes soucis de livraisons que l'iPad Pro M4. L'an dernier, Apple avait notamment annoncé ses nouveaux MacBook Pro M4 vers la fin du mois d'octobre. Gageons que la firme réitère l'opération à travers un communiqué de presse d'ici les prochains jours.