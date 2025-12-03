Alerte aux prix : pourquoi votre prochain PC va probablement vous coûter (extrêmement) cher

Les prix de certains composants informatiques s'envolent depuis quelques jours et la situation ne semble pas près de s'améliorer d'ici 2026.

Le monde de l'informatique vivrait-il une nouvelle crise majeure ? Plusieurs experts et sites spécialisés s'agitent depuis quelques jours quant à la montée exceptionnelle des prix de certains composants. L'un d'eux suscite à ce titre beaucoup d'inquiétude : les barrettes de RAM, acronyme de "Random Access Memory", dit aussi "mémoire vive".

Pour que votre ordinateur fonctionne, il a en effet besoin de toutes sortes de composants : carte mère, disque dur, processeur... Et donc de ces barrettes de RAM, dédiées à la mémoire nécessaire voire vitale pour exécuter les applications de votre ordinateur au quotidien (à ne pas confondre avec la mémoire de stockage, ou ROM).

Hélas, le prix des barrettes de RAM semble s'envoler depuis quelques jours sur les sites d'achat et vente de composants informatiques. La faute semble principalement revenir à l'un des plus gros phénomènes de ces dernières années : l'intelligence artificielle.

Les serveurs de ChatGPT, Gemini et des autres solutions d'IA requièrent en effet de nombreuses ressources pour fonctionner et consomment des quantités extravagantes de mémoire vive. Si les barrettes de RAM ne sont généralement pas les mêmes que celles que l'on retrouve au sein de nos ordinateurs, elles proviennent en revanche des mêmes usines.

Or cette ruée vers les composants informatiques permettant de faire tourner l'IA arrive à un moment délicat : les constructeurs doivent produire de plus en plus de barrettes de mémoire alors que le marché était déjà en pleine transition entre les technologies DDR4 et DDR5 (pour "Double Data Rate 5"). En résumé, une évolution irréversible du marché vers un type de mémoire vive dynamique, qui diminue la consommation électrique, double la bande passante et améliore la correction d'erreurs.

D'autres facteurs sont également évoqués comme les coûts de l'énergie ou la fluctuation de la valeur du dollar. Mais ce cocktail explosif risque in fine de frapper les consommateurs réguliers, tant les prix des barrettes de RAM s'envolent depuis plusieurs semaines.

Le site Tom's Hardware titre même que la RAM "traverse une crise qui vient à peine de débuter" dans un article qui résume la situation. Le site explique notamment qu'une barrette de RAM de 16 Go DDR5 coûtait environ 6 dollars en septembre 2025 et que son prix tourne désormais aux alentours des 27 dollars.

Cette crise devrait en outre se prolonger en 2026. Les experts estiment même que la situation pourrait se prolonger jusqu'en 2028-2029, puisque de la construction annoncée de nouvelles usines de production de barrettes ne sera pas achevée d'ici là.