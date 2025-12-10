Google Glass : la firme relance son projet de lunettes connectés avec trois nouveaux modèles

Google semble vouloir rivaliser avec Ray-Ban et Meta en préparant plusieurs projets de lunettes connectées.

Allons-nous tous porter des lunettes connectées dans le futur ? C'est en tout cas ce que souhaiterait l'entreprise Google qui a récemment dévoilé à la presse spécialisé un panel de trois nouveaux produits sous forme de lunettes. Le premier appareil dispose d'un écran intégré à l'un des verres tandis que le deuxième modèle intègre un écran dans chaque verre. Le troisième et dernier modèle, baptisé Projet "Aura", serait capable de reproduire les mêmes actions que le Galaxy XR, le casque de réalité augmenté de Samsung, mais dans un format lunettes.

Le projet "Aura" imiterait les capacités d'un casque VR, mais dans un format de lunettes. © AndroidAuthority

Les deux autres modèles sont également présentés sous la forme de lunettes connectées à votre téléphone. Ce dernier s'avère même essentiel puisque c'est lui qui va procéder à la majorité des opérations demandées pour les envoyer ensuite dans les écrans des verres de lunettes.

Parmi les possibilités évoquées par Google concernant ses lunettes, il sera possible d'utiliser l'IA de Gemini pour obtenir des informations sur ce que nous observons, mais également d'afficher Google Maps sur un coin de l'écran ou au sol afin d'être guidé pendant nos déplacements. Il sera possible d'effectuer des actions de deux manières : en utilisant des contrôles tactiles présents sur les montures ou simplement en s'adressant à Gemini à l'oral.

© Google

L'interface de Google se veut minimaliste. Plutôt que d'afficher des menus et icônes d'applications, Google souhaite que ses lunettes ressemblent à des montures classiques, mais capables d'afficher des informations dans un coin sans prendre le pas sur la réalité.

Google n'a pas dévoilé davantage d'informations concernant la sortie de ses trois projets de lunettes, mais la firme vise une disponibilité en 2026. Il lui faudra cependant s'imposer face aux Meta Ray-Ban qui sont disponibles depuis quelques années désormais et restent les leaders sur le marché.