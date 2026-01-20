Test des Huawei Freeclip 2 : des écouteurs "boucles d'oreilles" qui misent tout sur le style

Fort du succès de son premier modèle, Huawei lance la deuxième version de ses écouteurs Freeclips 2. Ces derniers disposent de plusieurs améliorations sans voir leur prix augmenter.

Malgré des difficultés sur le segment des smartphones, Huawei continue d'affiner sa stratégie sur les appareils connectés et wearables. La firme a notamment réussi un petit carton il y a quelques mois avec des écouteurs très particuliers : les FreeClip. Basés davantage sur le design que les performances avec leur style semblable à des boucles d'oreilles, la première version des FreeClip avait reçu des retours plutôt mitigés de la presse spécialisée. Mettant davantage l'accent sur le style que sur les performances audio, les FreeClip ont cependant séduit de nombreux utilisateurs depuis leur sortie.

Nous avons pu prendre en main les FreeClip 2 de Huawei avant leur sortie officielle et ces écouteurs sont de véritables OVNI. Découvrez notre test des derniers écouteurs FreeClip de Huawei.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire des écouteurs envoyé par la marque. Cette dernière n'a eu aucun droit de regard sur notre test avant publication.

Le récap de notre test des écouteurs FreeClip 2 de Huawei Le design qui vous permettra instantanément de vous distinguer.

qui vous permettra instantanément de vous distinguer. Une très bonne autonomie couplée à une recharge plutôt rapide.

couplée à une recharge plutôt rapide. Les écouteurs tiennent très bien en place même lors de séances de sport.

même lors de séances de sport. Une application dédiée et facile à prendre en main.

et facile à prendre en main. Pas la meilleure expérience audio pour le prix.

pour le prix. Aucune isolation ou réduction de bruit.

Un style d'écouteurs qui ne conviendra pas à toutes les oreilles.

© Linternaute / Julian Madiot

Des écouteurs avec un design au style indéniable

C'est certainement la plus grande force des FreeClip 2, mais également la clef de voûte de la stratégie de communication de Huawei sur ce produit. Le design de ces écouteurs est atypique et il n'existe que peu d'équivalents à l'heure actuelle sur le marché.

Les FreeClip 2 se composent de deux éléments : leur embout avec le système acoustique par lequel sort votre son et un "haricot de confort" comme le désigne la marque. Ce dernier se place contre le dos de votre oreille afin de se serrer contre l'embout acoustique et maintenir les écouteurs en place. Ces deux éléments sont reliés entre eux par une tige en silicone à mémoire de forme qui peut se déformer pour placer les FreeClip 2 au mieux.

Hélas, nous partageons les principales observations de nos confrères sur le premier modèle des Freeclip. Si les écouteurs s'avèrent très jolis et proches du bijou, les porter au quotidien peut être une véritable épreuve selon l'apparence de vos oreilles. Dans notre cas, les écouteurs tenaient tout de même parfaitement en place, mais ne tombaient pas complètement dans le creux de notre oreille. Nous avons donc confié ces derniers à quelques personnes de notre entourage qui n'ont pas ressenti de soucis particuliers.

Le format très particulier des FreeClip 2 ne conviendra pas à toutes les oreilles. © Linternaute / Julian Madiot

Outre ce petit désagrément, il convient de saluer la légèreté et le confort des FreeClip 2. Une fois portés, les écouteurs de Huawei se font complètement oublier alors qu'ils tiennent parfaitement en place (même lors de séances de sport). Notons également que les Freeclip 2 sont certifiés IP57 (contre IP54 pour la première version). Cela leur garantit une bonne protection contre les poussières et l'eau en immersion jusqu'à 1m de profondeur.

Un boitier plus petit et plus léger

Quelques lignes pour aborder le design du boitier des FreeClip 2. Ce dernier se veut aussi esthétique que sobre avec un bouton de synchronisation très discret placé sur le côté, une connectique USB-C et un voyant LED pour vérifier rapidement le niveau de batterie des écouteurs.

Plus petit et léger que son prédécesseur, le boitier des FreeClip 2 ne pèse qu'une trentaine de grammes qui tiennent parfaitement dans une petite poche. Il est également très facile d'ouvrir ce boitier à une ou deux mains tandis que la disposition des écouteurs vous demandera sûrement un petit temps d'adaptation pour bien les placer à l'intérieur.

© Linternaute / Julian Madiot

Des écouteurs (trop) ouverts ?

Le format atypique des Freeclip 2 les prive d'une fonction qui pourra en frustrer plus d'un : la réduction de bruit active. Les écouteurs de Huawei captent donc totalement votre environnement qui se mêle à vos musiques, vidéos et conversations téléphoniques. De ce fait, il est assez difficile de recommander l'usage des Freeclip 2 si vous passez beaucoup de temps dans des transports en commun ou un environnement bruyant.

Les écouteurs FreeClip 2 tiennent plus ou moins bien en fonction de vos oreilles. © Linternaute / Julian Madiot

Mais lorsque votre environnement est calme ? Disons que les FreeClip 2 font le job, mais sans plus. Les performances sonores des écouteurs sont relativement bonnes et l'on parvient bien à distinguer chaque instrument lors d'une musique. Le rendu sonore délivré par les FreeClip 2 est plutôt équilibré, mais manque d'un petit peu de puissance, notamment dans les graves. Comprenez que les écouteurs délivrent un son correct, mais pas éclatant non plus.

Heureusement, les FreeClip 2 s'accompagnent d'une application compagnon qui permet de personnaliser votre expérience d'écoute.

Une application plutôt complète

Disponible sur Android et iOS, l'application "HUAWEI Audio" s'avère plutôt simple, mais permet d'obtenir davantage de contrôles pour les FreeClip 2. Il est notamment possible de :

Mettre à jour les écouteurs

Suivre le niveau de batterie des écouteurs et du boitier

Modifier les contrôles tactiles ou par mouvements de tête

Personnaliser l'écoute via un égalisateur intégré

Par défaut, cet égalisateur propose quatre profils permettant de mettre en avant un son équilibré, un focus sur les rythmes, sur les aigus ou sur les voix. Il est cependant possible de créer son propre profil pour le sauvegarder par la suite.

L'application HUAWEI Audio est plutôt complète et intuitive. © Linternaute / Julian Madiot

Une connectivité pensée avant tout pour Huawei

Il existe deux façons d'appairer les FreeClip 2 avec votre smartphone. Si vous possédez un téléphone Huawei, ce dernier vous proposera automatiquement de se connecter aux écouteurs lorsque vous ouvrirez le boitier, un peu à l'image d'Apple avec ses AirPods. Pour les utilisateurs d'iPhone et d'appareil Android non-Huawei, il vous faudra télécharger l'application officielle HUAWEI Audio. Pour notre plus grand bonheur, cette dernière ne requiert cependant aucune création de compte pour être utilisée.

Une fois les FreeClip 2 appairés avec votre smartphone, ce dernier se chargera de les connecter automatiquement à chaque fois que vous sortirez les écouteurs de leur boitier. Une automatisation plutôt pratique et qui se couple bien avec une fonctionnalité qui coupe la musique des FreeClip 2 lorsque vous les retirez de vos oreilles.

Il est également possible d'appairer les FreeClip 2 à plusieurs appareils afin de sauter facilement de l'un à l'autre. Notez cependant que cette fonctionnalité fonctionne surtout avec un smartphone et peut avoir quelques remous si vous passez par un ordinateur (notamment Mac dans notre cas).

Une autonomie très correcte

Huawei annonce une autonomie de 9h pour ses écouteurs FreeClip 2 et 38h avec le boitier. Une donnée en hausse par rapport à la première version qui proposait 8h/36h.

Nous avons essayé les écouteurs pendant un peu plus d'une semaine afin de confirmer ces observations. Avec un son relativement moyen et les paramètres de base des écouteurs, nous avons pu profiter des FreeClip 2 pendant un petit peu moins de 9h, mais ces résultats dépendront principalement de vos habitudes d'écoute. Nous estimons donc que la promesse est tenue d'autant que la recharge s'avère très rapide : comptez à peine 10-15 minutes pour bénéficier de près de 3h d'écoute sur les FreeClip 2.

Notre conclusion au test des écouteurs FreeClip 2

Allons droit au sujet : les FreeClip 2 ne sont clairement les meilleurs écouteurs pour leur tranche de prix. Mais ces derniers n'ont pas vocation à l'être. Les écouteurs de Huawei misent avant tout sur une esthétique originale pour se démarquer. Sur ce segment : la promesse est tenue et il est difficile de passer inaperçu en portant les FreeClip 2.

Les écouteurs de Huawei peuvent tout de même délivrer un son très correct à défaut de proposer une quelconque isolation de bruit. Leur autonomie est également un très bon argument de vente, mais nous recommanderons tout de même de les essayer avant de craquer afin de vous assurer qu'ils tombent bien dans le creux de votre oreille.