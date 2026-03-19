Les smartphones Samsung viennent de perdre une fonctionnalité importante, mais il y a une explication

Plusieurs possesseurs de téléphones Samsung ont remarqué qu'une ancienne fonctionnalité n'était plus sur leurs appareils.

Samsung a un long passif en matière de mises à jour. La firme propose régulièrement de nouvelles fonctionnalités en marge de la sortie de ses derniers appareils, et ce, afin de respecter son engagement des 5-7 ans de suivi logiciel. Mais certaines sont plus appréciées que d'autres.

Plusieurs utilisateurs intensifs de téléphones Samsung ont cependant été étonnés il y a quelques jours : en voulant lancer l'une de leur fonctionnalité préférée, cette dernière ne se lançait pas ! La raison est simple : Samsung a décidé de la supprimer au profit d'une autre qui s'avère finalement beaucoup plus logique.

Depuis quelques années, Samsung met le paquet sur l'intelligence artificielle. Les téléphones de la firme embarquent non pas un, ni deux, mais trois assistants d'IA sur les modèles les plus récents. Bien évidemment, on retrouve Bixby, l'assistant traditionnel de Samsung que l'on connait depuis quelques années et qui s'est récemment doté de nouvelles capacités boostées à l'intelligence artificielle. Ce dernier est notamment capable de contrôler votre téléphone en fonction de vos requêtes afin de vous faire gagner du temps.

Autre IA très pratique : Gemini de Google qui est désormais installé par défaut sur les téléphones Samsung récents. Ce dernier est idéal pour répondre à de petites requêtes ou créer des images avec sa fonctionnalité "Nano Banana".

Enfin, les téléphones Samsung récents disposent également de Perplexity. Cette IA très poussée pour la réflexion et la recherche se lançait traditionnellement en utilisant la commande vocal "Hey Plex". Un raccourci qui a tout simplement disparu depuis quelques semaines ! Les équipes de Samsung ont cependant rassuré les utilisateurs : Perplexity est toujours disponible, mais sa commande vocale devrait désormais être modifiée en "Hey Perplexity !".

La raison de la suppression de cette fonctionnalité vocale tombent sous le sens : les téléphones Samsung disposent d'une application qui s'appelle Plex qui permet de lire des vidéos sur les appareils. Il est donc assez confus de disposer d'une commande vocale du même nom qui lance une autre application. CQFD.