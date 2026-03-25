"Spotify va pouvoir prendre le contrôle de votre ordinateur" : cette nouvelle option cachée va changer ce que vous écoutez

Une mise à jour surprise va permettre à Spotify d'améliorer l'expérience sonore de façon autonome.

Spotify est toujours l'une des applications les plus téléchargées au monde, notamment dans le domaine du streaming musical. Depuis son lancement en 2026, l'application ne cesse de se renouveler avec de nouvelles mises à jour souvent plébiscitées par ses utilisateurs. En témoigne, par exemple, l'intégration de la qualité audio "sans perte" lancée fin 2025 et qui a permis à l'entreprise de rattraper son retard sur certains concurrents.

Mais cela ne suffit pas à Spotify, qui lance désormais une nouvelle fonctionnalité qui va changer bien des choses. Cette dernière permet d'améliorer automatiquement le rendu sonore de vos écoutes musicales, mais à condition de laisser Spotify prendre le contrôle de votre appareil. On vous explique comment activer cette option et son fonctionnement.

C'est à travers un billet publié sur le blog officiel de Spotify que la firme dévoile son nouveau "Mode exclusif". Derrière ce nom se cache en réalité une fonctionnalité qui semble très pratique. Réservé aux abonnés premium, le "Mode exclusif" permet de piloter automatiquement les réglages de votre terminal afin de s'assurer que ce dernier vous transmet la meilleure qualité audio possible lorsque vous écoutez Spotify.

Dans ses explications, MattSuda, responsable chez Spotify, explique : "Sans le Mode exclusif, votre ordinateur peut altérer votre audio en le mélangeant à d'autres éléments sonores ou en changeant le volume. En activant le Mode exclusif, Spotify va pouvoir prendre le contrôle de votre ordinateur et son audio afin de délivrer votre musique telle qu'elle a été conçue."

Le "Mode exclusif" est en cours de déploiement pour les abonnés premium et réservé aux ordinateurs Windows à ce stade. Son intégration sur Mac arrivera dans les mois à venir. Pour l'activer, il vous suffit de suivre le chemin suivant sur votre application Spotify : connectez votre périphérique audio externe (DAC ou interface audio) à votre ordinateur. Si votre ordinateur dispose d'une prise casque ou d'un port haut-parleur intégré, il se peut que vous possédiez déjà un DAC intégré compatible.

Ouvrez l'application de bureau Spotify pour Windows et allez dans les "Paramètres". Faites défiler vers le bas jusqu'à "Lecture". Sous "Sortie audio", sélectionnez votre périphérique audio dans le menu déroulant. Vous y trouverez le Mode exclusif à activer.