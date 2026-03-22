Tous les possesseurs de smartphone doivent connaitre ce code secret sur leur appareil

Ces chiffres permettent de sécuriser votre téléphone en cas de vol ou d'envoi à un réparateur.

Nos smartphone sont chers et précieux. C'est pourquoi les constructeurs prévoient de plus en plus de fonctionnalités permettant de les protéger contre les chutes, les accidents et le vol. Dans certaines villes d'Europe, les smartphones sont extrêmement prisés par les voleurs à la tire.

Outre les assurances payantes et les options permettant de verrouiller automatiquement le téléphone en cas de vol, chaque appareil dispose d'un numéro unique. Ce numéro devrait être connu des utilisateurs, mais sa longueur rend sa mémorisation assez compliquée. Heureusement, il existe un code secret qui vous permet de consulter votre numéro en toutes circonstances, et nous vous recommandons fortement de l'utiliser en cas de pépin.

Chaque smartphone dispose d'une identification bien précise. Cette dernière permet de différencier votre appareil de celui d'une autre personne, quand bien même il s'agirait du même téléphone. Cette identification, il est probable que vous en ayez déjà entendu parler puisqu'il s'agit de l'IMEI (pour International Mobile Equipment Identity).

Cette suite de chiffre, propre à votre appareil et rien qu'à lui, est généralement indiquée sur la boite de votre téléphone lors de son achat. Mais soyons honnête : ces boites prennent de la place et sont souvent jetées ou égarées au fil des années.

Pourtant, connaître l'IMEI de son téléphone est un gage de sécurité. Cela vous permet de facilement reconnaitre et identifier votre appareil lorsque vous le confiez à quelqu'un (notamment un centre de réparation) ou que vous avez besoin de le retrouver suite à un vol. Si vous disposez encore de la boite de votre téléphone, nous vous conseillons vivement de noter l'IMEI sur un bout de papier et de le conserver précieusement.

Mais si vous n'avez plus la boite du téléphone ? Vous pouvez chercher dans les paramètres, mais ces derniers ne l'affichent pas toujours. Heureusement, il existe un code secret vous permettant d'obtenir cette identification précieuse. Pour l'utiliser, accédez à l'application "Téléphone" de votre smartphone et tapez le code suivant : *#06#. Votre appareil devrait directement afficher son IMEI afin que vous puissiez le noter.