Votre smartphone vous espionne-t-il vraiment ? Faites ce test pour le découvrir

Il n'est pas rare de se sentir espionné par son téléphone… mais cette impression est-elle vraiment fondée ? Il y a un moyen simple de le savoir.

Tout le monde a déjà vécu cette situation : vous parlez d'un sujet dans une conversation avec un ami et voici que, quelques heures plus tard, des publicités étrangement ciblées apparaissent sur l'écran de votre smartphone. Ce phénomène nourrit parfois l'impression d'être espionné par notre appareil, auquel nous confions pourtant les données les plus sensibles de notre vie privée.

Si les entreprises certifient ne pas enregistrer les conversations pour mieux adresser leurs publicités, les coïncidences s'avèrent nombreuses et particulièrement déroutantes. Si des doutes vous traversent concernant la fiabilité de votre smartphone, voici un test rapide qui pourra, potentiellement, faire la lumière sur votre situation.

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Dans les faits, nos smartphones ne nous écoutent pas pleinement. Certains constructeurs sont cependant régulièrement trainés en justice parce que leurs appareils se déclenchent sur certains mots-clés. Le fait de mentionner une envie d'achat soudaine pourrait, par exemple, activer les micros de votre téléphone pour lui indiquer un nouveau centre d'intérêt.

Afin de vérifier si votre appareil vous espionne au quotidien, un test basique peut être appliqué. Le principe est relativement simple, puisqu'il consiste à parler, de façon régulière et quotidienne, d'un sujet très précis que vous n'avez pas l'habitude de traiter dans votre vie de tous les jours. Faites en sorte de sélectionner un thème aléatoire dont aucun de vos proches ou membres de famille n'a l'habitude de parler. Il peut autant s'agir de kayak que d'accordéon.

L'idée est de mentionner ce sujet proche du micro de votre smartphone, plusieurs fois par jour et tous les jours. Contentez-vous d'en parler seulement et évitez absolument de faire des recherches sur Internet et sur vos réseaux sociaux. Toute navigation pourrait biaiser le résultat de ce test, dont la prochaine étape est simple : analyser les publicités apparaissant sur votre écran.

Si les publicités coïncident étrangement avec votre nouveau sujet de prédilection, vos soupçons de surveillance constante par votre smartphone se verront confirmés. Voir apparaître subitement des promotions sur des kayaks ou sur des accordéons ne laisse plus de place au moindre doute.

Si l'écoute de votre smartphone vous dérange, nous vous conseillons de désactiver votre assistant vocal, d'interdire l'utilisation du micro pour vos applications, ou encore de renforcer la confidentialité dans vos paramètres. Enfin, veillez à désactiver la personnalisation des publicités dans les paramètres de votre moteur de recherche, de sorte à éviter d'être tenté par des publicités trop ciblées.