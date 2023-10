Cette intelligence artificielle arrive dans Gmail et peut fouiller dans vos conversations, voici comment la désactiver

L'intelligence artificielle lancée par Google il y a quelques mois va bientôt pouvoir consulter vos documents et vos mails. Mais Google assure que c'est pour votre bien.

L'IA fait de plus en plus partie de notre quotidien. Depuis l'arrivée de ChatGPT, l'intelligence artificielle ne cesse de se développer et se branche à de nombreux outils et applis de notre vie en ligne. De multiples entreprises développent leurs propres solutions afin de proposer davantage de fonctionnalités à leurs utilisateurs. C'est notamment le cas de de Google avec son outil lancé il y a quelques mois et dénommé Bard.

Pensé comme un chatbot, Bard est capable de nombreuses choses. En épluchant les données disponibles sur le Web, il est capable de répondre à des questions de toutes sortes comme "quel temps fait-il aujourd'hui ?" ou encore "quelle est la capitale du Portugal ?". Sa dernière mise à jour, Bard Extension, vient cependant s'immiscer encore un peu plus dans nos habitudes puisque l'IA de Google est désormais capable d'être connectée à vos différentes applications comme Maps, YouTube, mais aussi Gmail ou le calendrier Google que vous utilisez peut-être pour organiser vos journées.

Cela permet notamment à Bard de vous donner l'adresse d'un restaurant, de vous aider à préparer vos prochaines vacances, de vous prévenir avant vos rendez-vous à venir, de retrouver un contact, une conversation, ou même de rédiger un mail à votre place. Google évoque mêle la possibilité de rédiger un CV ou une lettre de motivation à partir de documents qu'on a pu stocker sur Drive.

L'exploration des comptes personnels et des échanges qu'on peut avoir avec nos collègues ou nos proches n'est pas sans soulever quelques questions. Le fait que Bard puisse accéder librement à vos documents personnels ou à vos mails pose notamment celle de la confidentialité. Interrogé à ce propos, un cadre de chez Google a rappelé que cette "connexion entre Bard et vos autres applications n'était pas visible par des humains, mais uniquement utilisée pour entraîner Bard au quotidien". La firme américaine a aussi déclaré que ces informations ne seraient pas utilisées pour entraîner ses modèles ou pour vous noyer sous les publicités ciblées.

Ce responsable chez Google précise également qu'il est toujours possible de refuser cette connexion entre l'outil et vos autres applications privées. Une option qui est cependant activée par défaut dans les options de l'assistant Bard... Si vous ne désirez pas que l'assistant Bard puisse accéder aux données de vos mails ou calendriers, il existe deux façons de l'en empêcher :

Désactiver l'accès à votre compte Google

La première façon consiste à désactiver l'accès à votre compte Google pour Bard. Pour ce faire, procédez comme suit :

Ouvrez un navigateur Web et accédez à la page "Gérer les applications et services tiers ayant accès à votre compte" : https://myaccount.google.com/permissions. Connectez-vous à votre compte Google. Dans la liste des applications et services, recherchez "Bard". À côté de "Bard", cliquez sur le bouton "Supprimer l'accès". Cliquez sur "Supprimer" pour confirmer.

Une fois que vous avez désactivé l'accès pour Bard, il ne pourra plus accéder à vos autres applications Google.

Désactiver l'intégration de Bard dans les autres applications

La deuxième façon d'empêcher Bard de se connecter à vos autres applications Google consiste à désactiver l'intégration de Bard dans ces applications. Pour ce faire, procédez comme suit :

Ouvrez l'application Google que vous souhaitez désactiver. Accédez aux paramètres de l'application. Recherchez l'option "Bard" ou "Assistant Google". Désactivez l'option "Bard" ou "Assistant Google".

Une fois que vous avez désactivé l'intégration de Bard dans une application, l'assistant ne pourra plus accéder à cette dernière. Ces nouvelles fonctionnalités, qui ne sont disponibles qu'en anglais pour l'instant, devraient arriver prochainement en Europe et en France.