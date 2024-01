WhatsApp s'apprête à rendre payante une option que vous utilisez depuis plusieurs années

Les utilisateurs de WhatsApp pourraient bien découvrir une très mauvaise surprise dans les semaines à venir. L'application prévoirait un changement majeur et payant pour l'une de ses fonctionnalités les plus appréciées.

Google a récemment pris une décision assez radicale concernant l'utilisation de WhatsApp sur les smartphones Android. D'ici les prochaines semaines, le stockage en ligne de vos messages et sauvegardes sera déduit de votre Google Drive. Cela pourra notamment empêcher certaines personnes de stocker et récupérer leurs conversations (par exemple en cas de changement de téléphone) s'ils ne disposent plus d'un espace de stockage suffisant sur leur compte Google Drive.

Jusqu'ici, les possesseurs de smartphones Android étaient avantagés par rapport aux utilisateurs de WhatsApp sur iPhone. Sur les téléphones d'Apple, les utilisateurs doivent stocker l'intégralité de leurs conversations et messages sur leur compte iCloud, ce qui peut rapidement mener à une saturation de leur compte gratuit. Pour rappel iCloud ne dispose que de 5 Go d'espace dans sa version gratuite de base. Il suffit donc de sauvegarder quelques discussions avec des photos, vidéos ou documents un peu lourds pour remplir cet espace et ne plus pouvoir sauvegarder davantage de données depuis WhatsApp.

Les utilisateurs de WhatsApp sur smartphone Android disposaient en revanche jusqu'ici d'un espace de stockage illimité en passant par Google Drive. Il était alors possible d'y sauvegarder un grand nombre de conversations et de messages pour les récupérer sur un autre appareil.

Mais d'ici quelques semaines, Google va changer de méthode pour les sauvegardes de vos messages. Ces dernières prendront désormais de la place sur votre stockage Google Drive qui, pour rappel, est limité à 15 Go dans son offre de base gratuite et comprise avec votre compte. Ajoutez à cela le fait que Google Drive gère également vos photos et courriers Gmail, et vous comprendrez qu'il est très facile de remplir intégralement le stockage disponible avec vos conversations WhatsApp. Heureusement il existe une petite solution pour résoudre ce problème.

La technique que nous pouvons vous recommander consiste à créer un compte Gmail dédié à vos sauvegardes WhatsApp. Pour ce faire, créez un nouveau compte Gmail sur le site ou dans l'application dédiée. Rendez-vous ensuite dans les paramètres de WhatsApp, puis dans la partie "sauvegarde des discussions" où vous pourrez sélectionner le compte Google que vous souhaitez utiliser pour vos sauvegardes.