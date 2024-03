Attention si vous voyez ces symboles sur votre téléphone, ils cachent peut-être un problème grave

Il peut être compliqué de savoir si son téléphone a été compromis. Certains signes peuvent cependant vous alerter !

Difficile de savoir lorsque son smartphone est infecté ou non par un virus ou autre logiciel malveillant ! Les pirates informatiques mettent tout en oeuvre pour rester discrets lorsqu'ils infectent vos appareils. Il existe notamment une large variété de logiciels malveillants qui sont capables d'effectuer des opérations sur votre téléphone à votre insu. Vous pourriez bien, en ce moment même, disposer d'un smartphone qui consulte vos applications ou envoie des SMS de phishing à des destinataires de votre répertoire.

Il existe cependant plusieurs signes qui ne trompent pas pour savoir si votre smartphone est potentiellement infecté. Tout d'abord, le plus évident viendra de votre entourage. Si ce dernier fait état d'étranges messages reçus de votre part, il y a fort à parier que votre smartphone soit infecté et envoie des liens malveillants à vos contacts. Si vous ne pouvez pas voir de tels traces dans votre application "Message", cela peut signifier que le logiciel malveillant supprime automatiquement son passage après avoir envoyé les liens.

La majorité des téléphones récents disposent désormais de petits affichages lumineux pour indiquer lorsque la caméra ou le microphone de votre appareil est en cours d'utilisation. Cela vous permet de savoir quelle application a justement accès à ces deux périphériques internes.

La mise en route d'un voyant lumineux jaune ou vert doit cependant vous interpeller si vous n'utilisez actuellement aucune application. Si vous observez l'un de ces deux voyants toujours allumé, tâchez de fermer toutes les applications en cours sur votre téléphone. Les voyants ne se sont pas éteints ? Il y a alors une chance qu'un logiciel malveillant soit en train d'opérer sur votre appareil, et nous vous conseillons alors de l'éteindre complètement et l'apporter à un centre de réparation officiel et/ou agrégé par la marque de votre téléphone.

La meilleure défense contre ce genre de hack est encore l'utilisateur lui-même. Faites attention lorsque vous installez une application et gardez votre téléphone à jour le plus possible. Si ce dernier est trop vieux, il est possible qu'il ne reçoive plus de mises à jour de la part du constructeur, et qu'il est grand temps de passer à un modèle plus récent !