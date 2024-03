"Bonjour papa, j'ai changé de téléphone", méfiez-vous de cette arnaque très répandue sur WhatsApp

Depuis plusieurs semaines, une arnaque ne cesse de se propager sur Whatsapp et vise particulièrement les adultes et personnes âgées.

Whatsapp a beau être une formidable application de messagerie, la solution crée par Meta (maison mère de Facebook et Instagram) est également un véritable nid à spams, bot et autres actes malveillants. Les pirates informatiques ne manquent pas d'ingéniosité pour élaborer de nouveaux stratagèmes susceptibles de voler vos données personnelles.

Parmi les dernières arnaques très répandues sur Whatsapp, on trouve toujours l'appel de votre banque, mais également l'ajout à des discussions pour tenter de vous séduire et voler vos identifiants bancaires et puiser dans vos économies.

Un nouveau type d'attaque fait des carnages depuis plusieurs semaines. Cette dernière s'en prend non seulement aux utilisateurs, mais également à leurs familles. Cette dernière commence par un simple message envoyé sur votre mobile : "salut papa, j'ai cassé mon smartphone", "bonjour maman, j'ai changé de téléphone"... Le message diffère, mais vous comprenez l'idée générale : usurper l'identité d'un de vos proches afin de gagner votre confiance et faire croire que la suite de vos échanges proviennent de quelqu'un que vous connaissez.

En se faisant passer pour une personne de votre famille, le pirate informatique va vous demander de l'ajouter sur Whatsapp. Ce dernier va alors tenter d'extorquer vos données personnelles, et notamment bancaires, pour puiser dans vos économies et vous arnaquer. La personne malintentionnée peut également tenter de vous envoyer des liens pour vous faire télécharger des logiciels pirates et infecter votre ordinateur ou téléphone.

Cette arnaque ne cesse de se proliférer depuis quelques mois. Le site Cybermalveillance.gouv.fr a notamment rapporté que ce genre de technique, baptisée "phishing" (ou hameçonnage) restait la méthode la plus utilisée pour les arnaques en ligne puisqu'elle représente près de 38% des cybermenaces.

En cas de doute, n'hésitez pas à appeler vos proches afin de vous assurer que ces derniers sont bien ceux qui vous ont envoyé le message suspect. Bloquez immédiatement le contact en question et n'hésitez pas à utiliser le bouton "signaler l'utilisateur" en cliquant sur son profil et en descendant tout en bas des options disponibles. A force de signalements, le profil pirate finira par être supprimé par les modérateurs de l'application.