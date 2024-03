Vous adorez Instagram ? Vous allez adorer cette nouvelle application développée par une entreprise bien connue

Instagram aura bientôt une forte concurrence. Une nouvelle application, sortie par un géant du numérique, entend bien faire de l'ombre au géant de la photo.

Instagram aurait-elle du souci à se faire ? C'est en tout cas ce que rapporte la presse spécialisée concernant l'arrivée d'une toute nouvelle application centrée sur les photos. Cette dernière, qui ne dispose pas encore de nom officiel, est notamment développée par les créateurs d'une autre application déjà bien connue et qui ringardise petit à petit Meta et ses plateformes : TikTok.

La maison mère de TikTok, après avoir réussi à remplacer Vine, s'attaquerait désormais à Instagram en dévoilant prochainement une application centrée autour de vos photos. Il y serait question de plusieurs profils d'utilisateurs pour y poster vos photos et vidéos préférées, suivre vos amis, commenter leurs publications... Un mur d'actualités serait aussi prévu pour découvrir toutes les dernières photos et vidéos des utilisateurs que vous décidez de suivre. Bref, un véritable copier/coller d'Instagram, ou presque.

Parmi les fonctions exclusives à cette nouvelle appli, on trouverait une intégration de TikTok. Les utilisateurs pourraient ainsi passer d'une application à l'autre très facilement en postant leurs vidéos et montages TikTok directement sur la nouvelle plateforme.

Cette annonce survient au moment où de plus en plus de créateurs de contenus se plaignent de la nouvelle politique d'Instagram. La plateforme du géant Meta (Facebook, Instagram, Whatsapp...) fait, depuis plusieurs mois, la part belle aux vidéos d'utilisateurs au détriment des photographies. Un comble lorsque l'on sait qu'il s'agit de l'usage de base de l'application. TikTok, déjà en pleine explosion sur les vidéos courtes, pourrait donc ravir certains utilisateurs mécontents à Meta avec sa nouvelle application, spécialement pensée autour de la photographie.

A l'heure où le destin de TikTok est de plus en plus incertain suite à son potentiel ban aux Etats-Unis, cette nouvelle application pourrait être la réponse parfaite pour faire de l'ombre à Instagram. Il faudra cependant attendre de voir quelles sont les fonctionnalités exclusives à l'application qui pourraient inciter les utilisateurs à se débarrasser d'Instagram sur leur téléphone. D'après les informations du site TheSpAndroid, cette nouvelle application de TikTok serait toujours en phase de tests et plusieurs utilisateurs auraient reçu une invitation pour l'essayer en exclusivité. Il faudra donc patienter encore un peu pour mettre la main dessus et la télécharger sur votre téléphone.