Cette fonction très appréciée sera bientôt supprimée de votre téléphone

La prochaine mise à jour de votre téléphone pourrait bien retirer une fonction très intéressante. Cette dernière n'était tout simplement pas autorisée !

Cela fait maintenant quelques temps qu'une marque bien connue de smartphone dispose d'une fonction bien pratique : la lecture des vidéos YouTube en arrière plan. Cette fonctionnalité, souvent ignorée par bien des utilisateurs, permet de lancer une vidéo de votre choix et de verrouiller votre téléphone sans pour autant stopper la lecture de cette dernière.

Sur une majorité des smartphones Android et sur iPhone, il n'est pas possible de verrouiller l'appareil lorsqu'une vidéo YouTube est en cours de lecture. Cela coupe net votre vidéo et vous ne pouvez donc pas profiter de son audio pour ranger votre téléphone dans votre poche ou un sac. A moins de posséder un smartphone de la gamme Xiaomi ! Ces derniers bénéficient d'une option intitulée "jouer le son d'une vidéo avec l'écran éteint".

Cette fonctionnalité méconnue de bien des possesseurs de téléphones Xiaomi sera très bientôt purement et simplement supprimée. En effet, la lecture des vidéos YouTube avec l'écran éteint est l'une des fonctionnalités clef de l'abonnement premium du site. Il est donc contreproductif qu'un smartphone propose la même option mais directement intégrée à son système.

Les dernières mises à jour des téléphones Xiaomi suppriment donc la fonction. Les mises à jour en question sont les suivantes :

Téléphones et mises à jour concernés Modèle Mise à jour supprimant la fonctionnalité Xiaomi 14 8.6.4-231201.1.1 et versions ultérieures Xiaomi 13 / 13 Pro / 12T 8.2.5-231213.1.2 et versions ultérieures Autre smartphone avec MIUI14 8.2.6-231226.1.2 et versions ultérieures Tout smartphone avec MIUI13 et MIUI12 8.7.4-240103.1.1 et versions ultérieures

Vous pouvez donc repousser la suppression de la fonctionnalité en ne téléchargeant pas la mise à jour en question. Il est tout de même vivement recommandé de maintenir son smartphone à jour afin d'éviter d'éventuels bugs et failles de sécurité.

Si vous souhaitez tout de même pouvoir utiliser YouTube en verrouillant votre smartphone, il est toujours possible de s'abonner à l'offre de YouTube Premium pour 12,99 €⁠/⁠par mois sans engagement. Le premier mois est notamment gratuit.