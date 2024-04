Que signifie le sigle "SOS" sur votre téléphone et comment y remédier ?

Nos téléphones affichent souvent de nombreux signes qu'il est difficile d'interpréter. Découvrez la signification du symbole "SOS" et les solutions pour y remédier.

Avez-vous déjà observé que votre téléphone peut afficher de nombreux symboles en fonction d'où vous vous trouvez ? L'une de ces signalétiques les plus connues est certainement la mention "SOS". Elle n'est généralement pas un signe de bon augure, puisqu'elle indique que vous ne disposez plus de réseau mobile ou internet à proximité ! En effet, le réseau mobile affiché en haut à gauche de votre téléphone peut vous renseigner sur la qualité de vos communications. Il est ainsi possible d'y observer les différents réseaux disponibles (Edge, 3G, 4G, 5G...), mais également la mention "SOS" lorsque aucun réseau n'est actuellement disponible.

Les raisons liées à l'apparition du symbole "SOS" sont nombreuses et diverses. Le plus souvent, il s'agit de votre localisation qui n'est pas couverte par votre opérateur. Qu'il s'agisse d'Orange, SFR, Free ou Bouygues Telecom, les opérateurs ne couvrent pas tous les mêmes parties du territoire et il existe toujours ce que l'on appelle des "zones blanches" où le réseau mobile n'est pas présent.

Si votre téléphone affiche donc la mention "SOS", cela veut dire que vous ne pouvez plus naviguer sur internet, envoyer de SMS ou même passer d'appels. Votre téléphone est tout simplement dans l'incapacité de se connecter à un réseau mobile ou internet proche. Il est cependant toujours possible de passer des appels d'urgence comme le 15 pour le SAMU, le 17 pour Police Secours, etc...

Rassurez-vous toutefois : la mention "SOS" est généralement assez rare. Si vous pensez que cette dernière ne devrait pas s'afficher (notamment parce que vous vous trouvez dans une grande ville ou que votre entourage a du réseau), vous pouvez tenter de désactiver et réactiver vos données mobiles, de couper le mode avion ou même de redémarrer votre téléphone et votre carte SIM.

Si malgré ces manipulations, le symbole "SOS" ne cesse de s'afficher, il est toujours possible de réinitialiser votre appareil. Rassurez-vous, vous ne perdrez aucune de vos données, mais vous forcerez simplement le téléphone à se relancer. Pour forcer le redémarrage d'un téléphone Android, il suffit de maintenir la touche marche/arrêt et la touche de volume bas enfoncés pendant 10 secondes. Sur un iPhone, appuyez sur le bouton d'augmentation du volume et relâchez-le rapidement. Appuyez ensuite sur le bouton de diminution du volume et relâchez-le rapidement. Maintenez le bouton latéral enfoncé et lorsque le logo Apple apparaît, relâchez le bouton latéral.